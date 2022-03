El reto de Nuria Roca con su top de Zara que potencia el bronceado

Días de trabajo con momentos de relax. Nuria Roca está viviendo un verano de lo más intenso, pero que también le está permitiendo disfrutar de momentos de desconexión junto a su familia en Sancti Petri, Cádiz. Así lo demuestran las imágenes que nos llegan en la playa de ella junto a su marido, Juan del Val, y dos de sus tres hijos, Pau y Olivia. Por otro lado, en el terreno laboral, las cosas van mejor que nunca se podría decir. Tras terminar las funciones en Canarias de la obra de teatro La gran depresión, donde comparte protagonismo con Antonia San Juan, ya prepara gira por la península a partir de septiembre. Y eso junto con el estreno televisivo del programa Family Feud. De hecho, y con un poco de retraso, la valenciana ha querido compartir las claves del look con básico de Zara que lució en el programa del pasado viernes y en el que reitera una fórmula de estilo con la que acierta y gana.

En el primer programa de Family Feud, Nuria Roca nos dio la fórmula para conseguir que un traje sastre se convierta en la elección de fiesta perfecta al combinarlo con una camisa de lentejuelas. En el espacio del pasado viernes, la presentadora se supera con un look que también ha recibido el aplauso de todos sus seguidores. Para la ocasión, la valenciana, que cumplió 49 años el pasado 23 de marzo, apuesta como pieza central por un básico de Zara que arrasa esta temporada, un top de canalé con escote en pico. La firma de Inditex tiene modelos muy similares entre sí que tienen como característica común ceñirse al cuerpo de forma relajada con lo que la comodidad está asegurada. Además, los precios no superan los 20 euros e, incluso, algunos en estilo cropped pueden adquirirse rebajados por 3,99 euros.

El triunfo del 'más es más'

Otro detalle que hace perfecto este top es su color. En un azul celeste-turquesa, es una tonalidad que es perfecta para potenciar de forma natural el bronceado de la piel. Sin embargo, a pesar de la potencia de su elección cromática, Nuria Roca parece haberse puesto el reto de superarse por la forma de combinarla. Lejos de buscar una imagen minimalista, reitera ese estilo arriesgado que le caracteriza y le lleva a combinar tonos muy llamativos entre sí. Así lo logra en esta ocasión con una chaqueta de doble botonadura en amarillo limón, de La condesa; y unas sandalias con tiras creando ondas, de Jimmy Choo. Culmina su look con unos pantalones vaqueros de Guess. En concreto, opta por un diseño acampanado, que ya figura como todo un hit para reciclar tras el verano, y que de talle elevado muy ajustado, que hace tipazo.

La colorterapia 24/7 de Nuria Roca

Los juegos de colores y las elecciones de tonalidades más vibrante, como los tonos flúor, son una cualidad que define la imagen de Nuria Roca. Y no solo hemos podido verlo en los dos looks que ha llevado en Family Feud, sino también en su día a día. Por ejemplo, durante una escapada por Tenerife hace unos días, aprovechando su trabajo en La gran depresión, la presentadora y actriz no dejó junto al Teide un lookazo en el que impactaba al combinar su abrigo tipo parka en color fucsia de Benetton con un bolso cruzado en amarillo neón.

