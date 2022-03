Traje eléctrico y camisa de lentejuelas: Nuria Roca deslumbra en su último proyecto

Ya lo avanzaba Nuria Roca hace unas semanas: este año le toca quedarse sin vacaciones, pero todo sea por un buen motivo. Una vez finalizada la temporada de El Hormiguero, la presentadora se ha centrado en sus dos últimos proyectos, uno sobre las tablas, que le está llevando de gira por todo el país, y otro en televisión, al frente de Family Feud. Este programa familiar, la nueva apuesta de Antena 3, se estrenó anoche, y Nuria escogió para la ocasión un look totalmente a la altura, muy fiel a su colorido y ecléctico armario.

Una mezcla inesperada

Si algo ha demostrado la valenciana durante los últimos años es que no hay tendencia que se le resista, puesto que no tiene miedo a innovar incluso con las prendas más originales y rompedoras, creando mezclas 'imposibles' que se han convertido en una de sus grandes señas de identidad. Ayer no quiso cambiar de estrategia y continuó con estos potentes looks combinando un traje nada discreto con complementos más llamativos si cabe. Concretamente, escogió un dos piezas en tono verde eléctrico compuesto por una original blazer corta y pantalones de tiro alto y bajo cropped firmado por la marca French Connection.

Su elección más brillante

Lejos de sumarle una camisa blanca o un top sencillo, prefirió completar con una blusa brillante cuajada de pequeñas lentejuelas en tono champán, un diseño perteneciente a la firma española The 2nd Skin Co. Además, continuó con esa estela 'brilli' al rematar con unos botines plateados de C’moi, un par acordonado con abertura en la puntera al estilo peeptoe y taconazo de vértigo.

En cuanto al look de belleza, llevó su melena, aclarada recientemente con las mechas más apetecibles para el verano, suelta y peinada con raya al medio y puntas hacia dentro con volumen. Optó por un maquillaje muy luminoso que destacaba sus labios, teñidos de rojo a contraste con el conjunto, y realzaba su mirada gracias al ahumado y la marcada máscara de pestañas.

