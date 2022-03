La nueva Alejandra Rubio: un cambio de estilo que ha conquistado a sus fans

Conforme pasan los años, los gustos cambian y es algo que llega a trascender incluso al armario. Cierto es que la esencia de nuestro estilo personal se mantiene (si el peto tiene la entrada prohibida al armario, es difícil que cambiemos de idea), pero hay matices que van evolucionando. No necesitamos ir muy lejos para descubrir un caso que nos ha llamado especialmente la atención. Alejandra Rubio ha conseguido colarse en la lista de mujeres cuyos looks nos inspiran a diario. Y ha sido algo que no esperábamos, ya que hasta hace poco, era una firme defensora de las mezclas en negro de la cabeza a los pies. Unas combinaciones que, junto a su color de pelo, lograban que tuviera un aspecto un tanto dark. Sin embargo, su transición otoñal hacia una melena anaranjada ha venido acompañada de estilismos de tendencia tan versátiles y alegres que no podemos esperar a imitar en nuestro día a día.

Puede que el all black no fuera su única premisa a la hora de crear una combinación. Aunque algunas otras sombras hacían acto de presencia en su armario como el rojo o el blanco, lo cierto es que Alejandra parecía tener especial predilección por el negro. Algo que no nos extraña, ya que son muchas las bondades del color más oscuro de la paleta que también ha seducido a otras de las mujeres más estilosas del mundo como Olivia Palermo o Chiara Ferragni. Transmite elegancia, funciona con todo y nunca pasa de moda (algo de lo que no pueden presumir otras sombras). Pero su vestidor ha conseguido conquistarnos en mayor medida desde hace unos meses. No solo por las tonalidades, también por sus prendas de tendencia.

Sus básicos otoñales

El jersey de cuello alto crop top es tan solo uno de los últimos ejemplos más aplaudidos por los fans de la colaboradora de Telecino, quien lució la prenda que ha puesto de acuerdo a las influencers españolas con unos pantalones carrot a juego en color beis. Además, no pudo escoger mejor ocasión para lucir sus estrenos ya que aprovechó para presentarle a su comunidad de followers su nuevo color de pelo. Aunque la melena pelirroja se llevó gran parte del protagonismo, los seguidores de Alejandra no perdieron detalle del look. Otras piezas que deberíamos incorporar al armario según ella serían el vestido de punto, un diseño que lució este lunes o la camisa de cuadros de inspiración grunge.

En clave de fiesta

Con sus looks más desenfadados es capaz de convencer incluyendo prendas que no solo nos protegen del frío en los meses otoñales. Son apuestas muy favorecedoras para vestir con mucho estilo de la manera más cómoda. De hecho, la apuesta de combinar los looks con botas de cordones de inspiración militar no solo serían la prueba de que su amor por el color negro sigue latente, sino que se puede lucir a la última sin renunciar al confort. Incluso en sus looks más elegantes, la nueva Alejandra es increíblemente sofisticada. Uno de sus estilismos de fiesta que queremos destacar es el que lució hace unos meses, combinando una blazer corta con bajo en 'V' con pantalones de raya diplomática.

