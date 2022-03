El triunfo televisivo de Edurne con la versión más cañera del 'escote Meghan'

Por mucho que su carrera diera comienzo en la industria de la música (sector en el que sigue cosechando éxitos) nadie puede negar que Edurne ha terminado convirtiéndose en una de las mujeres del país más reconocidas por su estilo. Su perfil personal, donde comparte algunos de sus looks, es en parte responsable de ello. Pero también sus apariciones televisivas -como parte del jurado de Idol Kids-, causan furor en su comunidad de fans, quienes le preguntan después de cada programa, qué firmas ha elegido para la ocasión. De forma que el 'fenómeno Edurne' consigue que su estilo personal, cañero pero muy glamuroso, seduzca a sus seguidoras más atrevidas. Aunque el último estilismo nos ha conquistado por partida doble. No solo es una elección muy en su línea, también incluye el que es uno de los escotes preferidos de Meghan Markle. Y no es casualidad, el corte ha aparecido en muchos de los desfiles otoñales, lo que se traduce en que ha vuelto esta temporada a nuestros armarios.

El escote del vestido podría parecer una incongruencia si tenemos en cuenta que se trata de uno de los cortes de la temporada más fría del año. Pero la pasarela se permite esas licencias y para este otoño, los hombros al aire han protagonizado los desfiles de Proenza Schouler, Adeam o Emilia Wickstead cuando se trataba de vestidos o chaquetas. Una propuesta que la propia doña Letizia adelantó en 2017 y que Meghan habría estado utilizando también durante su periodo en Reino Unido. Edurne ha querido defenderlo en su aparición delante de las cámaras y lo cierto es que no nos extraña que siga fascinando. No solo se trata de un diseño muy elegante, también resulta llamativo al enfatizar el cuello y destacando la parte superior del cuerpo, lo que equilibra la silueta tipo pera o reloj de arena.

El pop look versión elegante

Cuando se trata de salir al plató, Edurne se convierte en la mejor embajadora del estilo pop que vemos en la maleta de las artistas cuando se embarcan en sus giras y salen al escenario. Una serie de looks donde las tachuelas, brillos o flecos -en definitiva, todo tipo de detalles que hacen que cada movimiento se convierta en un espectáculo- son las protagonistas. Curiosamente, en su última cita con las cámaras de televisión habría preferido alejarse de las combinaciones que podría compartir con Dua Lipa en cualquier concierto y elegir un little black dress que se adaptara a su estilo. De ahí que apostara por un diseño con el revelador escote pero en negro, uno de los colores más solemnes del armario.

Lbd versión 2020

Aunque eso no significa que resultara sobria su elección. El tejido del vestido elástico llevaba hilos metalizados, por lo que discretos destellos salían de la tela sumando puntos de estilo a la prenda. El look, que combinó con unas sandalias de tiras a tono, fue ideado por la estilista Victoria Nogales quien suele ser la encargada de vestir a la cantante para el programa. Es también la autora de algunas de sus combinaciones más impresionantes tanto en sus citas profesionales como en la alfombra roja (todavía seguimos enamoradas de la actualización del escote halter que presentó el año pasado).

