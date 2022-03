Las nuevas formas de llevar el look vaquero en el duelo de estilo entre Edurne y Lucía Rivera

Celine, Stella McCartney o Givenchy han sido las firmas encargadas de revalidar, un año más, el reinado del tejido vaquero sobre la pasarela. Un material tan cómodo y versátil que sigue conquistando a todas las mujeres del mundo. Y no nos extraña. Aunque son los pantalones donde más acostumbradas estamos a verlo, lo cierto es que esta temporada en concreto viene dispuesto a adoptar nuevas siluetas que le sacan todo el partido a la figura. Ya sea con looks de una sola pieza o con doble denim, las dos nuevas versiones de la eterna tendencia. Decidir cuál de las dos es la ganadora se convierte en una tarea todavía más complicada si analizamos los últimos looks de Edurne y Lucía Rivera. Tanto la cantante como la modelo han llevado el look a su terreno en un duelo de estilo.

Edurne se ha posicionado como la embajadora del mono vaquero en la promoción de su último disco, una prenda que también destacó en el desfile de Ports 1961. En concreto, el de la artista, es un diseño firmado por Guess de la colección Guess Eco. Y es que, ya que el denim es conocido por su alto impacto medioambiental, el de la cantante está hecho con un proceso que utiliza un método de teñido sostenible en comparación con los diseños convencionales. Una manera de llevarlo sin que sufra el medio ambiente. También ahorra energía y hasta un 70% de agua en el proceso de fabricación.

Con tacones o zapatillas

Aunque lo más mágico del diseño es su patrón, que parece hecho a medida de la figura de la estrella gracias a que el tejido es en parte elástico. ¿Y la mejor noticia? Que continúa a la venta en la web de la firma. Así que si eres del #TeamMono como Edurne, puedes hacerte con su diseño de 169,90 €. Además, como la propia artista demuestra, puedes combinarlo hasta con un par de taconazos, lo que hizo ella añadiendo unas sandalias doradas de Mascaró que se coordinaban con sus joyas de Es Fascinante. Lo que no quita que unas zapatillas de cordones también puedan servir como punto final del look. ¡Comodidad al poder!

Mientras, Lucía prefirió apostar por la tendencia que siguieron firmas como Salvatore Ferragamo luciendo el tejido vaquero en dos piezas. Su look de model off duty, ese tipo de mezclas cómodas que lucen las maniquís en su día a día, consistió en un conjunto de dos piezas formado por camisa vaquera de manga larga. La prenda de inspiración western estaba firmada por Ralph Lauren y cuesta 170 €. Tal y como propone la marca, la hija de Blanca Romero dejó la mitad por dentro del pantalón, revelando un cinturón marrón, y la otra parte por fuera para darle un toque informal.

Colores opuestos

Elevar al cuadrado el vaquero puede hacerse de dos maneras, o bien apostando por sombras de azul idénticas o jugando con el contraste de que una de las prendas sea más clara que la otra. Esa fue la estrategia que siguió Lucía Rivera dejando que la camisa en azul claro llamara la atención colocada junto al pantalón de Mango. El diseño made in Spain que cuesta 29,99 € es más oscuro que la parte de arriba y lleva el bajo acampanado, lo que se traduce en que relaja automáticamente la formalidad de cualquier look.