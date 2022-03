La inspiradora 'colorterapia' de Nuria Roca para hacer frente a los días más grises

En plena temporada de otoño, las bajas temperaturas han llegado a nuestro país, y, con ellas, las lluvias. En estos días resulta especialmente complicado vestir, ya que queremos ir cómodas, calentitas y protegidas de las precipitaciones, todo ello sin renunciar a las últimas tendencias. Si a ti también te cuesta más de la cuenta elegir look estos días, toma nota de las propuestas de Nuria Roca, y es que la presentadora conquista las redes con sus conjuntos coloristas, capaces de animar hasta la jornada más gris. Desde hace unos meses, se ha convertido casi sin quererlo en una auténtica influencer tras enamorar a sus seguidores con sus elecciones de moda para asistir a El Hormiguero, motivo por el que ahora comparte casi a diario todos los detalles sobre sus estilismos.

Alternativa al paraguas

"Contra viento y marea 💨🌧☔️⚡️" escribía Nuria hace unas horas junto a una serie de imágenes en las que presumía de look calentito para comenzar una semana repleta de lluvias en Madrid, protagonizado por un llamativo chubasquero naranja que aportaba la dosis de color perfecta, una prenda con capucha perteneciente a la firma Calvin Klein. Cediéndole todo el protagonismo, lo combinó con una sencilla sudadera gris y pantalones vaqueros rectos de Citizens of Humanity. Para completar, apostó por accesorios en blanco: bolso bandolera y zapatillas deportivas de Ash. Una opción sin duda práctica y versátil que ha encantado a sus seguidores.

'Colorinchi' como forma de vida

No es la primera vez que vemos que Nuria se atreve con tonalidades de lo más vibrantes, de hecho, es una de las señas de identidad de su armario, y es que como ella misma bien dice este sencillo pero efectivo gesto sirve para "ponerle un poquito de color y de brillo al día". De hecho, no solo lo luce en su día a día, sino también en citas más especiales como sus apariciones en televisión. Hace unas semanas escogía un jersey del mismo color naranja neón firmado por Ardenuy, y lo combinaba de manera rompedora con una falda midi cuajada de lentejuelas azul klein de una temporada anterior de Zara. Para completar, botines estilo cowboy de charol, una apuesta muy cómoda e ideal para la lluvia.

Su tendencia preferida

"Estoy con el flúor on fire, aviso 🔥🔥🔥" escribía el pasado septiembre acompañando a una serie de fotografías en las que dejaba claro que no tiene miedo a innovar con las combinaciones de color más cañeras. Nuria se atreve incluso a romper la norma no escrita de que el fúor debe llevarse en pequeñas dosis y combinaba chaqueta fucsia de Essentiel Antwerp con cinturón amarillo de la misma firma y stilettos a tono de Balenciaga. Además, lejos de rematar con una prenda inferior discreta, escogía un pantalón de estampado de leopardo de Zara que acaparaba todas las miradas, y es que la presentadora es el claro ejemplo de que, a veces, más es más.

