Karlie Kloss se inspira en su hijo de dos meses para su último proyecto de moda

Para muchas de nosotras, este verano estará marcado por la celebración, después de un año de restricciones y confinamiento. Para Karlie Kloss, sin embargo, la 'nueva normalidad' de 2021 no se centrará en viajes ni mucho menos en eventos a gran escala. Por el contrario, estará enfocada en disfrutar de su nueva maternidad: noches con pocas horas de sueño, ropa cómoda, sujetadores manchados y un amor incomparable. Resulta extraño escucharlo, pero es justamente esta falta de glamour, esa realidad de la madre primeriza, la que ha motivado a la modelo a volver al trabajo después de varios meses de ausencia en el ojo público. ¿Cómo le ha cambiado la vida el embarazo? Ahora la modelo explora una faceta como diseñadora bajo la inspiración de su pequeño Levi, a quien dio a luz el pasado marzo.

La vida te cambia cuando tienes un bebé. Esto es algo que Karlie Kloss sabe de sobra, y es justamente su principal motivo para emprender una segunda colaboración con Adidas. La primera fue lanzada en diciembre, cuando ya tenía casi seis meses de embarazo, pero estaba lista desde antes de la pandemia. A partir de entonces, la modelo se mantuvo alejada de los focos, a excepción de alguna aparición puntual o de sus habituales paseos por Nueva York. Esta segunda colección, sin embargo, viene marcada por la experiencia de convivir y querer al nuevo integrante de la familia, su hijo Levi, fruto de su matrimonio con Joshua Kushner. Ha sido él su principal motor para volver al trabajo.

Se inspira en su maternidad para volver a trabajar

KarlieKlossXAdidas, su nuevo proyecto en alianza con la conocida firma deportiva, fue gestada en los rincones de su hogar en Nueva York, en plena cuarentena y con la mente fija en su incipiente tripita. "Con el embarazo y la cuarentena, era difícil salir y poder mantener esa parte normal de mi rutina. ... Es un poco más de funcionalidad sobre todo y conveniencia. Para mí, la moda siempre ha jugado un papel muy importante en mi vida. Me visto por la mañana porque quiero sentirme lo mejor posible. Parte del diseño de esta colección desde el inicio fue siempre hacer algo que estuviera de moda, sustentable y funcional en su esencia. (...) Eso es todo lo que tengo tiempo para estos días", confesó este fin de semana en una entrevista a la revista Paper.

Un cambio de vida radical

La modelo dio la bienvenida a su pequeño Levi, el primer hijo de la pareja, el 11 de marzo de este año. Desde entonces, ha tenido que adaptar su día a día a los retos que enfrenta cualquier madre primeriza: "Ahora mi vida gira en torno a mi hijo. Es muy cliché, pero es cierto. (...) Durante la última década y media de mi vida, he estado viviendo con una maleta y viajando por mi trabajo. Amo ese aspecto de mi vida, o al menos como solía ser. Pero para mí, no importa dónde esté, siempre tengo que salir a correr porque todo lo que necesitas es un par de zapatillas". Es por ello que se siente más conectada que nunca con el llamado new comfort: moda cómoda, sostenible y que te permita cumplir con todas las actividades del día.

¿Volverá a las pasarelas?

A medida que el mundo comienza a retomar su curso, crece la espectación sobre si el ex 'ángel' de Victoria's Secret volverá a las pasarelas. Ha expresado en múltiples ocasiones que desea enfocar gran parte de su vida a las labores filantrópicas, especialmente si estas involucran a la industria de la moda, como ocurre con la colaboración que ha presentado este martes con Adidas. La verdadera incógnita, no obstante, era si la veríamos próximamente desfilando para las grandes casas de moda. Por suerte, Karlie no ha pasado la oportunidad para despejar dudas: "No puedo esperar a volver realmente al lugar donde comenzó mi carrera: en la pasarela y trabajando con mi familia de la moda. Los extraño a todos".