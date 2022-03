Por fin, Karlie Kloss confirma su embarazo y muestra su tripita

Hace poco más de dos semanas, la noticia que nadie esperaba saltaba como la espuma: Karlie Kloss estaba embarazada por primera vez. "Karlie está encantada de estar esperando a su primer hijo en 2021. Ella será la madre más asombrosa", confirmaba una fuente cercana a la prensa estadounidense. Sin embargo, ni la modelo de Chicago ni su marido, el empresario Joshua Kushner (es hermano de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump), se pronunciaron al respecto. Sin embargo, su silencio se ha roto, pues el exángel de Victoria's Secret, de 28 años, lo ha puesto fin. Y es que ella misma ha querido confirmar su nuevo estado. Es más, ha querido mostrar que ya es más que evidente, pues ha compartido un vídeo en el que desnuda su tripita.

VER GALERÍA

- Los bebés de la moda: ¿Qué supermodelos han sido madres (o lo serán) en 2020?

Karlie Kloss muestra su embarazo

Para confirmar su embarazo, Karlie Kloss ha compartido un vídeo en el que aparece tumbada en la cama. "Buenos días. Hola, bebé", comenta el exángel de Victoria's Secret muestra mueve la cámara hacia su ya abultada tripita que queda al desnudo, pues luce un top negro tipo bralette y un pantalón deportivo naranja que deja su tronco al descubierto. Con estas imágenes, cualquier posible duda sobre su estado queda resuelta y ahora, sí que sí, se suma al baby boom que está experimentan el mundo de la moda en este 2020 con el anuncio de que serán mamás muchas modelos como, por ejemplo, Emily Ratajkowski, Jessica Hart, Marloes Horst, Romee Strijd o Elsa Hosk, entre otras.

VER GALERÍA

-La declaración de amor definitiva de Karlie Kloss a su marido es puro romanticismo

Su historia de amor con Joshua Kushner

La de la modelo Karlie Kloss y el empresario Joshua Kushner es una relación de amor idílica, en la que no faltan muestran de cariño constantes que comparten con sus seguidores. La pareja comenzó su noviazgo en 2012 y se comprometieron seis años después. Un compromiso que terminó en boda, una celebración que llegó a festejarse hasta en dos ocasiones. Primero, hicieron una ceremonia íntima en el otoño de 2018 en la que se dieron el 'sí, quiero'. Ambos tuvieron que esperar hasta el verano siguiente, que fue cuando llegó la fiesta por todo lo alto, para la ceremonia en Wyoming donde no faltaron sus familiares y amigos. Siguiendo la estética del Wild West, su elección de la etiqueta hizo de las nupcias un evento inolvidable, ya que los invitados se decantaron por looks country.

Una meteórica carrera en la moda

La historia de Karlie Kloss (3 de agosto de 1992, Chicago) en el mundo de la moda está llena de grandes éxitos que comenzaron cuando tan solo tenía 17 años y que le han llevado a ser una de las modelos mejor pagadas del mundo. Parte de sus triunfos más tempranos llegaron de la mano de John Galliano que le convirtió en su musa para la casa Dior. Años después, llegaría su fichaje como ángel de la firma Victoria's Secret, un estatus que ostentó en 2013 y 2014. Sin embargo, no solo en estos años desfilaría para la firma lencera, ya que también se subió a su pasarela en 2011, 2012 y 2017.