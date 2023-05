¿Y si te dijéramos que este año amarás el estilo 'nerd' de Gretchen en 'La Banda del Patio'?

"Aunque raramente me pierdo algún museo, la cosmética no es precisamente lo que más me atrae". Estas son las palabras que pronuncia el personaje de dibujos animados de La banda del patio, Gretchen, a su amiga Spinelli cuando ésta le pide compañía para visitar una exposición de belleza en el capítulo 37 de la cuarta temporada de la serie. La producción, que veíamos cuando éramos pequeños, juega con todo todo un entramado de estereotipos sociales en los que cada uno de sus personajes representa un rol determinado que perfectamente podríamos encontrar en cualquier instituto: Spinelli, contra toda normal social del momento, representaba a la mujer que rompía la construcción de feminidad que construimos a lo largo de la historia; T.J. era el líder y el deportista talentoso al que todos querían aspirar; Mikey el chico creativo y amable de cuerpo grande; Vince el amigo que sigue al más popular de la clase y, Gus y Gretchen los más inteligentes y organizados del grupo o lo que era considerado por la mayoría de adolescentes como "los frikis". Cada uno de ellos ejercían un papel que, cada vez más, parece ambiguo.

Claro está que estos roles todavía no han desaparecido, pero sí que podemos afirmar que se encuentran diluidos. Y, como en casi todo lo que nos rodea, la moda ha jugado y todavía juega un papel determinante en esta construcción social. La ropa aumenta sus tallajes, la comodidad se adueña de las prendas del street-style, la moda genderless es cada día más popular y, desde hace unos años, parece ser que la estética friki -también conocida como nerd- ya no es solo apta para intelecuales ni "bichos raros", sino que se ha democratizado formando parte de las colecciones más aplaudidas de las Semanas de la Moda más importantes del globo terráqueo. La unificación parece cada vez más cerca y, firmas como Miu Miu están ayudando majestuosamente a ello, pero también personajes como Kim Kardashian quien, hace apenas unos días, asistía a un partido de los Lakers con una camiseta estampada con una frase en la que podíamos leer: "I love nerds".

Si echamos la vista atrás, una de las primeras it-girls que triunfó cuando Instagram no existía y, en los primeros inicios de Internet, los blogs eran la inspiración absoluta de street-style, era Tavi Gevinson (ahora es actriz de producciones como Gossip Girl). Tenía tan solo 13 años y debutaba como una de las pocas afortunadas chicas jóvenes que ocupaban los front-rows. ¿Cómo era posible que una adolescente se sentara al lado de musas indie del momento, como Chloë Sevigny, y se hiciera fotos con altos nombres de la moda, como Anna Wintour o Karl Lagerfeld? La respuesta se encontraba en su esitlo. Tavi Gevinson era una rara avis y llamaba la atención por donde pasaba. Ella presumía de todos los rasgos que cualquier teenager rechazaba por entonces: lucía gafas XXL de culo de vaso, llevaba faldas midi de cintura alta plisadas (recordemos que en los 2000 el tiro alto era casi sinónimo de pecado), medias de colores, suposiciones por doquier, y un sinfín de mezclas de estampados diferentes que atentaban contra toda pauta de moda sexy o trendy del momento. Su estilo era más parecido al de nuestras abuelas, que al de nuestras amigas.

Ahora, en pleno vorágine en el que parece que todos los contrastes estilísticos tienen cabida -desde el universo de la moda de pautas extravagantes Y2K que recuperan las estéticas de los 2000, pasando por el minimal del lujo silencioso hasta llegar al estilo colegial-, parece ser que la moda empieza a apostar también por los nerds como referentes de estilo.

Ser nerd ya no es antónimo de ser popular, sino que los significados conviven en plena armonía. Y no lo decimos nosotros, sino que son las firmas las que ya lo están sentenciando sobre pasarelas. Miu Miu, como ya hemos citado, es una de ellas y lo ha dejado claro en el desfile de otoño/invierno 2023-24. Sobre la pasarela parisina, la evidencia: gafas de ver grandes, cárdigans de lana abotonados hasta el último botón, cuellos redondos, broches u ornamentos florales extragrandes en las prendas y esa tendencia de efecto descuidado que hemos visto también en otras firmas, que apuestan por edredones como prendas, como vimos lucir a Tommy Cash para Y/Project.

Las nerds de hoy en día ya no se esconden, sino que presumen de serlo. La seguridad es su arma y, según las tendencias, visten con una mixología perfecta entre las pautas de estilo weird girl (sonadas gracias a Bella Hadid) y las colleges.Todo lo que antes nos avergonzaba, ahora parece enorgullecernos: las corbatas, las faldas de tablas, los calcetines de colores, los chalecos de punto, las chaquetas gustosas, las medias de colores vibrantes, las gafas de ver, los brackets, los cuellos gorgera o bobo, o los lazos en el pelo. Eso sí, una novedad entra en juego: ya no hay que preocuparse por peinarse ni maquillarse. Tampoco por planchar la ropa, ni tardar minutos en meter las medias por dentro de las faldas, ni, sobre todo, buscar la sensualidad en cada costura (lo cual no significa que no se pueda vestir sensual). Ser nerd sigue siendo un estilo, pero, esta vez, también define a una actitud.