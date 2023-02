Cómo darle un giro a tus looks de minifalda en invierno con unas medias de colores Te presentamos cinco claves para atreverte con este divertido complemento sin lucir disfrazada

El invierno es la temporada de los abrigos de lana, los pantalones de cuero y otras prendas básicas que difícilmente podemos lucir en las vacaciones estivales. Es con la llegada del verano que desempolvamos todas nuestras faldas y vestidos, pero en realidad no existe razón para cubrir al completo nuestras piernas durante los meses de frío. Las mujeres llevan siglos haciendo uso de las medias, que cada vez resultan más cómodas y bonitas, para protegerse de las bajas temperaturas, y son infinitos los diseños que ahora nos proponen las firmas: estampadas, de colores brillantes o dotadas de adornos... ¡Olvídate de las clásicas transparentes! Si aún no estás convencida, echa un ojo a estas cinco combinaciones de experta con medias de colores para dar un toque diferenciador a tus looks.