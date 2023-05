Adiós a la ostentosidad: el lujo silencioso es la tendencia preferida de las chicas más estilosas

Más de 68,5 millones de visualizaciones en TikTok son los que avalan el fenómeno del #quietluxury. Su traducción en español, #lujosilencioso, suma todavía más: la friolera cifra de 242,7 millones a día de hoy. Una evidencia que justifica que en los últimos meses, en terreno de moda, sea uno de los términos más comentados en titulares y conversaciones. Si no lo has escuchado todavía o, si en cambio, no tienes claro aún a qué nos referimos, toma nota, porque en realidad el lujo silencioso lleva tiempo formando parte de tu vida, aunque puede que todavía no te hayas dado cuenta.

Cuando hablamos de esta corriente que, más que de moda, habla de consumo, nos referimos a esa apuesta creciente que hay en la actualidad por gastar mucho dinero en ropa sin que parezca que se haya realizado una gran inversión. Es decir, quienes definen realmente el #quietluxury con sus estilismos son los únicos que conocen realmente el valor de las piezas que visten. He ahí el kid de la cuestión, ya que se trata de una tendencia que apuesta por la calidad más alta -como el cashmere, la seda o los materiales sostenibles- y piezas atemporales que nunca pasan de moda, como los básicos que forman parte del armario y reciclamos año tras año.

Las tendencias de los años 2000 vs. el lujo silencioso

Contra la ostentosa y opulenta tendencia intermitente de rescatar y presumir de marcas de lujo a través de logos (recordemos aquella tendencia de llevar los cinturones con hebillas grandes de las iniciales de Dolce &Gabbana o de Gucci, entre otras muchas), los códigos de su estética se acercan a las tendencias planas y discretas que reinaban en los años noventa. Pudiera parecer contradictorio. Y, de hecho, lo es.

En un momento en el que parece que la extravagancia 'Y2K' ha tomado el poder, esta pauta de estilo entra en juego para reivindicar el minimalismo, y lo hace, casi siempre, apostando por colores neutros o sobrios como el beige, el negro, el marrón o el gris. Una paleta cromática que siguen muchas de las famosas que más nos inspiran en estilo, como las gemelas Olsen, Rosie Huntington-Whiteley o Gwyneth Paltrow. Aún hay más: este enfoque simple al vestir lo encontramos también en los -aplaudidísimos- looks de Naomi Watts en The Watcher o, más allá de por su solicitado bolso Burberry, en cualquiera de los conjuntos de la exitosa serie Sucession. Todos derrochan estilo y todos los firman marcas de lujo, pero pocas pistas son las que lo evidencian.

El lujo silencioso triunfa entre los jóvenes

Si bien hasta el momento esta apuesta la hemos visto de manera natural en millenials y generaciones maduras; que solían justificarse explicando que compraban menos, pero mucho mejor; ahora parece ser que está siendo la generación Z la que se está haciendo eco del lujo silencioso. Sin embargo, al ser una de las que más precariedad vive en el ámbito laboral y, también, en plena vorágine de la perfecta apariencia que reina en redes sociales, lo cierto es que entre los vídeos más comentados de TikTok, los de consejos para imitar el lujo silencioso con ropa asequible son los más vistos. Nada que deba extrañar, pues si bien firmas como The Row, Bottega Veneta o Jil Sander forman parte de las favoritas si realmente pensamos en unirnos a esta estética, su precio, no es apto para cualquier bolsillo. Eso sí, en este caso solo hablaríamos de una simulación. Para ser real debe haber mucho dinero invertido detrás.

Aunque el término sí que es nuevo, el recorrido del lujo silencioso lleva toda la vida entre nosotros. El refrán popular ya nos vaticinaba: quien más tiene, dicen, que menos presume. Puede entonces que, ahora que le hemos puesto nombre, comencemos a ahorrar para tachar, por fin, de nuestra wishlist esos looks caros y de buena calidad que siempre quisimos.