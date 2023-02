Georgina deslumbra en Arabia Saudí con un espectacular vestido de terciopelo y capucha Ha asistido a la ceremonia de premios 'Joy Awards' con una pieza que evoca el 'glamour' del Hollywood clásico, ¿es su mejor look de siempre?

Si algo caracteriza el estilo de Georgina Rodríguez es la falta de temor a la hora de innovar y arriesgar con sus estilismos. Algo que pudimos comprobar en su propio documental y que ha dejado claro con cada una de sus apariciones. La modelo suele alejarse de los looks discretos en favor de aquellos capaces de sorprender. Y la alfombra roja se convierte en el mejor escenario para dar rienda suelta a su gusto por los vestidos que no dejan indiferente a nadie. Esto mismo acaba de lograr durante su aparición en los Joy Awards 2023, una ceremonia de premios celebrada en Arabia Saudí que destaca el trabajo de celebrities internacionales en ámbitos como el cine, la música o las redes sociales. La española asisitó como invitada con un conjunto que algunos han calificado ya como su mejor elección hasta la fecha, ¡y motivos no les faltan!

Una vez más confió en uno de sus diseñadores de referencia a la hora de lucir esta pieza que se adapta perfectamente a su figura. Fue el tunecino Ali Karoui, quien también ha vestido a la pareja de Cristiano Ronaldo en citas como el Festival de Cannes o la gala previa a los Grammy Latinos, el encargado de diseñar este vestido de terciopelo azul con escote palabra de honor. Un diseño que parece evocar el glamour de las divas de la época dorada de Hollywood y al que no le falta detalle. Comenzando con elementos como unos guantes largos, accesorio vintage que las celebrities se han encargado de rescatar estos últimos meses, o una delicada capucha de gasa con la que cubría sus hombros.

Un modelo largo con abertura lateral y cinturón con pedrería para enmarcar la cintura, que ha acompañado con unos zapatos de tacón metalizados de la firma de lujo Le Silla. En cuestión de minutos, la publicación que Georgina ha compartido en sus redes sociales mostrando su look y agradeciendo el trabajo tanto de la organización de premios como de su equipo, ha alcanzado el millón y medio de likes, con comentarios que destacan su elección. "Parece una princesa", "espectacular" o "su mejor look", han sido algunos de los halagos que ha recibido.

Para completar su conjunto, la también empresaria quiso acompañarlo con joyas de la firma árabe Kooheji, decantándose por unos pendientes largos de diamantes, a juego con una gargantilla triple del mismo estilo y una pulsera. Como anécdota, Georgina reveló durante una entrevista en los premios que su conjunto había sido prácticamente impovisado: "Ali Karoui es un buen amigo mío, le dije 24 horas antes de la gala que necesitaba un vestido y ha creado esto para mí", reveló en directo.

