Georgina Rodríguez sorprende con un look que solo podía llevar en Las Vegas La modelo española ha causado furor con el estilismo que eligió para ir a un casino

El viaje de Georgina Rodríguez a Las Vegas fue relámpago, pero la modelo se encargó de que todos recordaran su paso por allí. Además de convertirse en el centro de todas las miradas con los tres vestidos que eligió para asistir a las fiestas de los Grammy Latinos, la novia del futbolista Cristiano Ronaldo llevó otro más que no habíamos tenido oportunidad de ver hasta ahora. Durante su visita a Las Vegas, Georgina hizo una sesión de fotos improvisada en un casino y lució un look de alto impacto que no ha pasado desapercibido. ¿Quieres verlo? Pues dale al play.

