Descubre el futuro de Cristiano y Georgina que podría estar en manos del heredero al trono de Arabia Saudí

Acaba de comenzar una nueva etapa en la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Tras la abrupta salida del futbolista del Manchester United, se ha abierto un amplio abanico de posibilidades de futuro. El futuro del crack portugués podría estar en manos del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, que está muy interesado en él. No sería la primera vez que el jeque le hace una propuesta millonaria: quiere convertirle en el 'Rey de Arabia' y así impulsar el fútbol en su país. Hasta ahora, Cristiano no habría aceptado su oferta, pero ¿quiés es Mohammed Bin Salman? ¿Sabías que tiene en su poder la mansión y el cuadro más caros del mundo? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

