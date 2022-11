Cristiano Ronaldo abandona el Manchester United una semana después de sus polémicas palabras sobre el club El delantero se mostró decepcionado con el club, entre otras cosas, por no apoyarle tras la pérdida de su bebé y la hospitalización de su hija

Desde que Cristiano Ronaldo se despachó ante Piers Morgan en la entrevista en la que mostró sin reparos su decepción con el equipo británico, esta era la crónica de una marcha anunciada. Ha sido el Manchester United el que ha emitido un comunicado anunciando que el delantero portugués abandona el club "de mutuo acuerdo" y "con efecto inmediato". en el que ensalza su contribución mientras vistió la camiseta de los Red Devils.

"El club le agradece su inmensa contribución a lo largo dos temporadas en el Old Trafford, marcando 145 goles en 346 apariciones y le desea a él y a su familia lo mejor en el futuro", reza el comunicado en el que no se menciona en absoluto la polémica entrevista.

El futbolista luso confesó al periodista Piers Morgan que, más allá de desavenencias en el terreno deportivo, no sintió el apoyo suficiente por parte del Manchester United cuando el pasado abril vivió el episodio más duro de su vida: la pérdida de uno de los dos hijos mellizos que esperaba con su pareja, Georgina Rodríguez. Se mostró muy crítico con sus dirigentes al revelar una situación hasta entonces desconocida, que fue la hospitalización a los tres meses de nacer de la pequeña Bella Esmeralda, la hija que sí sobrevivió al parto en el que tristemente falleció su hermano. En esos duros momentos, considera que su equipo no se mostró empático e incluso se llegó a dudar de su palabra cuando contó la situación que vivía.

Este anuncio se produce cuando Cristiano se encuentra defendiendo la camiseta de la selección portuguesa en el Mundial y también cuando acaba de batir un récord al superar los 500 millones de seguidores en su perfil público. Desde Qatar se ha mostrado contundente ante la polvareda levantada por sus declaraciones. "Son menos importantes que los que disfrutan de mí, y estos que disfrutan son millones, y esa es mi motivación y mi alegría. Día tras día levantarme, entrenar y jugar para esos millones. Eso no hay dinero que lo pague. Donde juegue... en Qatar, Lisboa, Manchester... la alegría de los niños cuando me ven, no hay dinero que lo pague. Esa es mi motivación y mi alegría", dijo poco antes del anuncio del Manchester United.