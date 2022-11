Cristiano Ronaldo vuelve a sonreír y responde contundente a las críticas

Cristiano Ronaldo sigue acaparando titulares. Días después de la polémica entrevista que dio en televisión, el futbolista se ha convertido en el centro de todas las miradas en Qatar, donde le hemos visto entrenando junto al resto de sus compañeros. No puede decirse que esté viviendo su mejor momento a nivel profesional, sin embargo, el jugador portugués está muy ilusionado con disputar su quinto Mundial. Cristiano se ha mostrado muy sonriente, feliz, haciendo bromas... demostrando que, pese a todo, está enfocado al cien por cien en los partidos con su Selección.

El capitán de Portugal ha vuelto a tomar la palabra, esta vez en una rueda de prensa que ha dado en Qatar y que nos ha dejado muchos titulares. El futbolista se ha mostrado muy contundente ante las críticas y tiene claro cuál es su objetivo: "Demostrar una vez más que esos pocos que critican están equivocados".

Son menos importantes que los que disfrutan de mí, y estos que disfrutan son millones, y esa es mi motivación y mi alegría. Día tras día levantarme, entrenar y jugar para esos millones. Eso no hay dinero que lo pague. Donde juegue... en Qatar, Lisboa, Manchester... la alegría de los niños cuando me ven, no hay dinero que lo pague. Esa es mi motivación y mi alegría", ha insistido.

Mucho se ha hablado de cómo es la situación en el vestuario portugués, a lo que Cristiano también ha querido responder. "El ambiente es excelente. Estamos todos enfocados en cuerpo y alma en el mismo objetivo", ha dicho aprovechando para hacer una petición: "Dejad de preguntar a mis compañeros por mí... No habléis de mí, estoy blindado".

Tan claro y sincero como siempre, el que fuera jugador del Real Madrid ha dicho con rotundidad que "hablo cuando quiero" y que no le preocupa lo que piensen los demás: "Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado... Después de lo que hice y gané, sería una sorpresa para mí. Claro que tengo que demostrar lo que soy año tras año, pero cada uno tiene su opinión".

Cristiano Ronaldo es consciente de que va a ser uno de los mundiales más importantes de su carrera y que, por eso, le encantaría ganar la copa. "Quiero hacer un gran Mundial por mi familia y por mis fans (...) Ganar sería mágico, pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones".

El debut de la selección portuguesa en el Mundial de Qatar será este jueves 24 de noviembre y lo hará ante Ghana. "Va a ser mi quinto Mundial, pero la responsabilidad es la misma que cuando me fui a vivir a Lisboa con once años. Siempre tengo responsabilidad. Como jugador, amigo y padre. Es parte de mi vida diaria. Me gusta tener responsabilidad. La presión siempre es la misma. Soy capaz de aguantarla", explicó Cristiano.