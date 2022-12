Georgina Rodríguez habla de la fama: así afronta las críticas y su gran exposición mediática

A pocos días de poner el punto y final a un año agridulce marcado por una imborrable pérdida, la de su hijo Ángel, el mellizo de Bella Esmeralda, Georgina Rodríguez ha hecho balance de los últimos meses, a los que no duda en referirse como los más difíciles de su vida. "El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida", ha expresado la modelo y empresaria, que ha abierto su corazón en una entrevista que concedió a Elle antes de viajar a Qatar para apoyar al delantero en el Mundial, en la que ha abordado, además de asuntos como el antes y el después que ha supuesto en su día a día ser la pareja de Cristiano Ronaldo y el inicio de su historia de amor, la cuestión de las críticas que ha recibido a raíz de su exposición mediática.

La protagonista del reality de Netflix Soy Georgina, que lanzará próximamente su segunda entrega tras el rotundo éxito cosechado en la temporada inicial que le llevó a posicionarse en el top 10 mundial de la plataforma de streaming y fue uno de los contenidos más vistos en más de 50 países, se ha pronunciado por primera vez sobre los conflictos en los que se ha visto envuelta. Aunque dice asumir esa mochila que, en ocasiones, trae consigo la fama, ha puesto en valor la fortuna que, bajo su punto de vista, tienen las personas anónimas: "Muchas veces se lo digo a mis amigos. 'Qué suerte tenéis, que estáis tranquilos en casa'", ha expresado a la citada publicación, a la que también ha reconocido que, en caso de mirarse a sí misma desde fuera y leyera las informaciones que se dan sobre ella, "también me caería mal… ¡Pero yo no soy así!".

Su vida es mucho más simple de lo que se cree, ha afirmado la influencer con raíces argentinas, que huye, en la medida de lo posible, de los problemas y dice no pelearse nunca con nadie. La exdependienta, que se ha considerado siempre feminista y cuyo equipo de trabajo está compuesto en su mayoría por mujeres, ha hecho una importante apreciación en cuanto a las polémicas y comentarios ofensivos que recibe a cada paso que da, que, en gran medida, vienen de parte de otras mujeres, que llegan a entrometerse en materias tan íntimas como su apariencia física, su peso, la relación que tiene con su familia política, con la hermana que le pide dinero o su supuesto conflicto con Rosalía cuando coincidieron en la gala de los Grammy Latino que, según ha explicado, nunca existió: "Me he dado cuenta de que somos las más críticas con nosotras mismas (...) En ocasiones, exigimos derechos que nosotras mismas no respetamos".

A sus 28 años, Georgina, que presume de reunir a más de 40 millones de fans en su perfil social, ha llegado a la cima de la popularidad mundial, un puesto que le vino dado desde que iniciara su historia de amor con el futbolista en 2016 y que le ha traído sustanciales oportunidades a nivel profesional, como ser imagen de exclusivas marcas, protagonizar codiciadas portadas o formar parte de los más prestigiosos eventos, pero también le ha arrebatado la libertad que con el anonimato tenía, una libertad que extraña.

