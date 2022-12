Georgina Rodríguez habla por primera vez de la pérdida de su hijo y de la relación con la familia de Cristiano

En plena cuenta atrás para despedir 2022, Georgina Rodríguez ha hecho balance del año que estamos a punto de dejar atrás. Doce meses llenos de cambios y contrastes marcados por una pérdida imborrable, la de su hijo Ángel, el mellizo de Bella Esmeralda, cuyo nacimiento les dio fuerza para afrontar este doloroso momento con esperanza. "Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida", asegura en Elle. La modelo también ha compartido datos de su día a día, ha hablado del cambio radical de vida que ha supuesto ser la pareja de Cristiano Ronaldo, ha recordado los mejores momentos de su infancia y se ha pronunciado por primera vez sobre los conflictos en los que se ha visto envuelta.

VER GALERÍA

-Ivana, hermana de Georgina Rodríguez, muestra su transformación física y manda un mensaje sobre la obesidad

-Georgina visita con sus hijos el desierto mientras Cristiano habla de su futuro

Desde que en 2016 hubo un flechazo entre CR7 y Georgina, la relación de la modelo y su familia política ha estado en entredicho. Después de años de comentarios constantes que apuntaban a que se lleva mal con su suegra, Dolores Aveiro, y sus cuñadas, Katia y Elma, ha querido dejar claro que no es así. También ha negado que tuviera un conflicto con Rosalía cuando coincidieron en la gala de los Grammy Latino y ha hecho referencia por primera vez a las noticias que circulan sobre una hermana que le pide dinero. "Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira", ha zanjado.

La entrevista de Gio se produjo antes de viajar a Qatar para apoyar a Cristiano Ronaldo en el Mundial, unos días previos en los que la hija pequeña de la pareja estuvo en el hospital. Con siete meses, Bella Esmeralda fue ingresada en un centro sanitario de Madrid a causa de una bronquiolitis. La modelo no se separó de su bebé, que afortunadamente pudo recuperarse y animar a su papá en una competición que no finalizó para él como hubiese deseado. Su sueño de levantar la Copa del Mundo se desvaneció cuando la Selección lusa fue derrotada en cuartos de final ante Marruecos. Además fue un partido amargo para el 7 del equipo ya que no fue titular.

VER GALERÍA

-Así es el majestuoso hotel donde se hospedan Georgina y sus niños durante su estancia en Doha

Para Georgina, que acaba de grabar la segunda temporada de su documental en Netflix, la numerosa familia que ha formado es su motor y su gran apoyo, al igual que sus mejores amigos, a los que considera también parte de la familia. Estar rodeada de estas personas es para ella la definición de éxito y plenitud. Con sus raíces siempre presentes y sin soltar la mano de su madre y su hermana Ivana, es feliz con la vida que lleva y con las metas que ha logrado. No niega que la fama le ha quitado esa libertad que solo es posible siendo anónima, pero se siente agradecida porque también le ha permitido conseguir muchos sueños a nivel profesional. Además, pone toda su pasión en lo que hace, una actitud que tenía antes de convertirse en una estrella internacional.

VER GALERÍA

La mujer que ha enamorado a Cristiano Ronaldo tiene claro que la belleza no solo radica en el interior sino que es importante sentirte seguro de ti mismo, estar saludable y quererte como eres para poder proyectar la mejor versión de ti mismo. A Georgina le gusta sentirse bien, seguir una rutina de deporte y cuidarse, pero no se obsesiona con el número que marca la báscula ya que "la felicidad ni pesa ni molesta". Uno de los ejercicios con los que más disfruta es la danza, una pasión que mantiene desde la infancia y le permite conectar con su niña interior. Además le ha dado herramientas para su día a día, cuyo futuro es actualmente incierto tras la salida de su pareja del Manchester United.