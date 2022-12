El gran enfado de Georgina y las lágrimas de Cristiano tras la eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar

Portugal ha caído eliminada en los cuartos de final del Mundial de Qatar tras perder por un gol a cero contra la sorprendente Marruecos, lo que ha provocado la consiguiente decepción y tristeza entre los millones de aficionados lusos que esperaban pasar a 'semis' de la competición. Entre las reacciones que se producían tras la derrota destacan las de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, quienes mostraban de forma pública su estado de ánimo después del partido.

La modelo no se mordía la lengua y cargaba contra el seleccionador portugués, Fernando Santos, al concluir el choque. El principal motivo de su enfado se debía a la suplencia del crack, quien comenzó el choque desde el banquillo de los suplentes y no entró al terreno de juego hasta el minuto 51 ya en la segunda parte. Nada pudo hacer el delantero para evitar el adiós de los suyos al torneo, frente al mismo rival que ya en octavos mandó a España para casa y es la auténtica revelación de la cita mundialista.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal", comenzaba escribiendo Georgina en su perfil público. "Ese para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes", le decía a Cristiano en alusión a la excelente relación que mantienen el técnico y el futbolista. "El mismo que al, meterte en el juego, vio cómo cambió todo pero ya era tarde", se lamenta la modelo. "No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa", señalaba la influencer a la vez que ensalzaba la figura de su pareja.

"Tampoco se puede sacar las cara por alguien que no lo merece", comentaba en referencia a las palabras de apoyo que CR7 le ha dedicado en numerosas ocasiones a Fernando Santos. "La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano Ronaldo. Te admiramos", concluye la protagonista del reality Soy Georgina con una indignación palpable como no se recuerda haberla visto antes.

La influencer había acudido al estadio Al-Thumama en Doha junto otros miembros de su familia como Cristiano JR, el hijo mayor del astro luso. Ataviados con la camiseta blanca que hoy vestía su equipo, animaban desde el palco durante todo el encuentro aunque gan acabado con las lógicas caras serias y de evidente descontento. Cristiano tampoco escondía su frustración tras el pitido final del árbitro e iba más allá, rompiendo a llorar de forma desconsolada en el que ha sido su último Mundial.

Posteriormente, parece que los ánimos empezaban a calmarse poco a poco y Georgina se refugiaba en una de las personas más importantes de su vida: su hija Bella Esmeralda. La modelo compartía entonces una adorable imagen de su bebé de siete meses sentada en un sofá y con la equipación de Portugal puesta, como fan de excepción de su orgulloso papá durante el partido que este había disputado.

