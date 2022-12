Georgina visita con sus hijos el desierto mientras Cristiano habla de su futuro

Ha pasado justo una semana desde que Georgina Rodríguez y sus hijos llegaron a Qatar para animar a Cristiano Ronaldo durante su participación en el Mundial, que coincide con su abrupta salida del Manchester United y las incógnitas sobre su futuro. Siete días en los que la modelo y sus pequeños han demostrado ser unos fans incondicionales de Portugal animando al equipo desde la grada en los partidos que han disputado. Además, han estado junto al delantero en la jornada que ha tenido libre de entrenamientos y aprovechan su estancia en el país de Medio Oriente para conocer algunos de sus rincones más destacados como el desierto.

Este martes, Gio estuvo en el desierto de Qatar. En las enormes dunas de arena que descansan sobre el mar protagonizó unas impactantes imágenes, algunas de ellas con la mágica puesta de sol como telón de fondo. Tampoco dejó pasar la oportunidad de hacerse una foto de familia con Cristiano Jr, Mateo, Eva y Alana Martina para recordar siempre esta experiencia. Las niñas, que tienen cinco años, dejaron claro que son ya unas apasionadas de la moda al coordinar sus looks. Además, Alana completó su estilismo con un bolso de una exclusiva firma de lujo.

También se sumaron a la excursión las personas que forman parte del círculo íntimo de la modelo, quien ejerce de anfitriona en Qatar con parte de 'Las Queridas team'. Estaban Elena Pina, su mano derecha y la persona que suele acompañarla en viajes y compromisos profesionales; el maquillador Sergio Antón de las Nieves; el periodista Iván García, del que es amigo desde que trabajaban en Inditex como dependientes; Sofía Mezquida, a la que conoció por su hermana; y también Ivana Rodríguez, que definía la visita como una "super experiencia" en la que lo pasaron muy bien y daba las gracias a Gio "por regalarnos estos momentos juntos".

Después de disfrutar de la reserva natural más grande de Qatar, Georgina y todo su entorno acudieron al estadio Lusail para apoyar a la selección lusa en su goleada ante Suiza (ganaron por 6-1). Portugal logró clasificarse para cuartos de final, pero fue un partido amargo para Cristiano Ronaldo ya que no formó parte del 11 inicial sino que entró en el minuto 73, tomando el relevo a Joao Félix. La modelo reaccionó ante la situación: "Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más", dijo. En la misma línea se han pronunciado las dos hermanas del ganador de cinco Balones de Oro, Elma y Katia Aveiro.

Las primeras palabras de Cristiano sobre su futuro deportivo

Si Portugal llega a la final de la Copa del Mundo, el 18 de diciembre, cuando concluye la competición, se abrirá una nueva etapa para Cristiano. Ya no forma parte de los Red Devils y todo apuntaba a que había formado ya un acuerdo para incorporarse en el Al-Nassr, equipo de Arabia Saudí, aunque el propio jugador lo ha negado. "No es cierto", decía durante la rueda de prensa posterior al último partido de la Selección, en la que mandaba fuerzas a Pelé para superar los problemas de salud que lo mantienen ingresado en un hospìtal de Brasil. Habrá que esperar a los próximos días para conocer la decisión del astro del balón sobre su futuro. Por su parte, entre los planes profesionales más inminentes de Georgina está el estreno de la segunda temporada de su reality, cuyas grabaciones finalizaban justo antes de viajar a Qatar.

