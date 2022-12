Eva, hija de Cristiano y Georgina, sorprende con un carísimo accesorio No te pierdas este detalle que hemos visto en una foto que ha publicado la modelo

Georgina Rodríguez lleva los vestidos más exclusivos y las joyas más impresionantes, por eso, no sería de extrañar que sus hijas siguieran sus pasos. Aunque todavía son muy pequeñas, lo cierto es que ya apuntan maneras y las hemos visto protagonizando las imágenes más simpáticas y divertidas probándose la ropa del armario de su madre, poniéndose sus zapatos, bolsos... e incluso jugando con su maquillaje. Ahora le ha tocado el turno a Eva, que ha sorprendido llevando un carísimo accesorio.

- Las joyas de más de 90.000 euros de Georgina Rodríguez

VER GALERÍA

La modelo española, que ha viajado con sus hijos a Doha para apoyar a Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar, ha aprovechado esta semana para ir a ver una exposición de Valentino. "Gracias Al Mayassa bint Hamad Al-Thani por la exposición más hermosa que he visto nunca", ha escrito en sus redes junto a varias fotos de su visita. En ellas, Georgina presume de figura con ajustado vestido negro de cuello alto y botas de color blanco, sin embargo, no es eso lo que ha llamado la atención.

En una de las fotos aparece recorriendo la exposición de la mano con la pequeña Eva, quien lleva sobre los hombros un original pañuelo de seda de Louis Vuitton. Hemos buscando la prenda en cuestión y se trata del pañuelo 'LV Unlocked 90' con estampado del clásico logo de la firma y candados, que forma "un diseño vistoso y moderno". Su precio asciende nada más y nada menos que a 395 euros.

- En ¡HOLA!: el sorprendente camuflaje de Georgina en Las Vegas

VER GALERÍA

Mini-celebrities

No es la primera vez que el estilismo de los hijos de Cristiano y Georgina se convierte en el centro de todas las miradas. Tanto Cristiano Jr. como Mateo, Eva y Alana Martina, van siempre a la última moda y suelen llevar prendas y accesorios de lo más llamativos. En concreto, a las pequeñas de la casa les encanta vestirse de princesas y en varias ocasiones las hemos visto bailando sus canciones favoritas con mucho desparpajo, como si estuvieran en un videoclip.

- Alana, hija de Cristiano y Georgina, enamora con sus travesuras

VER GALERÍA

Dos niñas muy diferentes

Lo cierto es que Alana es la que más enamora con sus travesuras y ocurrencias, mientras que Eva es más formal. Ya lo dijo Georgina al hablar de sus hijos en su reality, asegurando que: "Alana es muy risueña, le encanta llamar la atención, es muy habladora y es superalegre; Eva es más reservada, es mucho más sensible y muy apegada a mí". Respecto a sus hijos, la modelo española contó que "Cris es el hijo mayor soñado, la mejor compañía que podría tener", mientras que Mateo "es muy cariñoso y tiene muchas habilidades para el deporte".

- Georgina causa furor con su look más espectacular

VER GALERÍA

Importantes valores

La novia de Cristiano Ronaldo no puede estar más orgullosa de la familia que ha formado y reconoce que sus hijos "son maravillosos". "Queda mal decirlo, pero es que son los niños perfectos, los niños soñados", decía la modelo en su programa Soy Georgina, que muy pronto estrenará su segunda temporada. Además, contó que desde que son pequeños les ha estimulado muchísimo: "Quiero inculcarles a los niños lo mismo que mi madre me inculcó a mí: estar en el campo, donde encontrar la paz... quiero que conecten y es bueno que toquen tierra y árboles, no que estén siempre entre edificios, viajes, coches, aviones... El lujo está al alcance de todo el mundo: es la naturaleza. Y hay que cuidarla y saber disfrutarla".