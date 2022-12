Georgina abandona Qatar compartiendo unas entrañables imágenes de Bella Esmeralda animando a papá Cristiano

No cabe duda de que fuera de los terrenos de juego, Georgina Rodríguez ha sido una de las grandes protagonistas del Mundial de Qatar 2022. La influencer ha estado en todo momento al pie del cañón, animando a la selección portuguesa, y, por supuesto, a Cristiano. Por ello, era de lo más habitual verla en los palcos de los estadios junto a sus amigos y familiares, desde su hermana Ivana hasta sus niños.

Este domingo, la modelo ha compartido en sus perfiles sociales una tierna fotografía de Bella Esmeralda, su bebé de siete meses, con la equipación del combinado luso. La benjamina del clan Ronaldo no ha acudido al campo, pero no se ha querido perder los grandes momentos que su progenitor ha regalado a los aficionados del deporte rey. Esta es la primera imagen que vemos de la pequeña desde el pasado noviembre. Una fotografía que a buen seguro habrá sacado una sonrisa a Cristiano, que este sábado terminaba su partido entre lágrimas tras la eliminación de su selección.

La pasada noche del sábado no fue nada agradable para el delantero, que rompía a llorar tras el que probablemente sea su último Mundial como jugador profesional después de perder contra Marruecos en cuartos de final. La propia Georgina, enfadada, cargaba contra el seleccionador portugués, Fernando Santos, al que acusaba de no haber actuado bien con el ganador del Balón de Oro que no ha tenido minutos suficientes en los terrenos de juego para demostrar su valía.

"Vuelta a casa. Gracias a Qatar por estos días tan maravillosos y gracias a todas las personas que lo han hecho posible", escribía la maniquí en su muro junto a una imagen de sus maletas. Y es que, en el tiempo que han estado en Doha han podido disfrutar de experiencias únicas e inolvidables. Visitas al desierto, tiendas de moda de alto lujo, encuentros con algunas de las personalidades más influyentes del país, como la jequesa Mozah bint Nasser al-Missned, e, incluso, encontrarse el tráiler de la segunda temporada de su reality show, que se estrenará muy próximamente en Netflix, proyectado en el techo de unos grandes almacenes.

Una estancia que se ha hecho mucho más agradable gracias a las comodidades que ha tenido a su alcance en el hotel The Chedi Katara Hotel & Resort. Unas villas privadas de estilo oriental a las que no le falta ningún tipo de detalle, desde piscina privada hasta un gimnasio. En estas mismas instalaciones también se han alojado otras WAGs, como Alice Campello, mujer de Morata, con sus tres niños.

El futuro de Georgina y Cristiano

Tras su abrupta salida del Manchester United, donde el astro del balón ha declarado que ha vivido un auténtico calvario personal en los últimos años, está previsto que toda la familia haga las maletas y se incorporé al equipo de Al-Nassr, de Arabia Saudi, a partir del próximo 1 de enero. Según adelantaba MARCA, el delantero habría firmado un suculento contrato por dos temporadas y media.

