Austin Butler, el tímido chico Disney que perdió a su madre a los 23 años y hoy sueña con ganar el Oscar

Austin Butler ya disfruta de un lugar privilegiado en la meca del cine, sin embargo, hubo algunos que pensaron que nunca llegaría a estar ahí. Bautizado por sus defensores como el sucesor de Leonardo DiCaprio, el actor empezó rompiendo corazones como chico Disney (Hannah Montana, Manual de supervivencia escolar de Ned o Zoey 101) aunque gran parte de su popularidad la alcanzó por sus noviazgos con Vanessa Hudgens, Lily-Rose Depp o Kaia Gerber y no por su destreza como actor, sin embargo su majestuosa actuación interpretando a Elvis Presley, está destinada a cambiarlo todo.

Nacido en la localidad californiana de Anaheim en 1991, Austin jamás pudo imaginarse que llegaría a optar a un premio Oscar ni siquiera que sería capaz de ponerse delante de una cámara, pues su timidez era tal que se quedaba completamente mudo cuando tenía que pedir comida en un restaurante o tener que tener alguna conversación con algún extraño.

Divorcio y pérdida de su madre

De familia humilde, Butler es fruto de matrimonio formado por una esteticista llamada Lori Anne, quien falleció a causa de un cáncer en 2014, cuando la ahora estrella tenía 23 años y de David Butler, un agente inmobiliario, quienes acabaron divorciándose cuando Austin tenía 7 años y su hermana Ashley, 12. Esto provocó que el actor, que vivía en una casa y en otra, mostrara interés por las artes, aprendiendo a tocar la guitarra y el piano a una edad temprana.

Extra en un anuncio

Sin embargo, su entrada en la actuación se dio por casualidad cuando tenía 10 años, tal y como él mismo reveló en una entrevista en 2020. El intérprete acompañó a su hermanastro a un casting para un spot publicitario y fue allí donde le preguntaron si le gustaría hacer un papel. "No sé qué me pasó, pero dije que sí. Me dieron un comercial, Oreo o jugo de uva Welch's o algo así, y salgo frente a una cámara detrás de muchos niños” contaba Butler en Vanity Fair.

Años después comenzó como secundario en Manual de supervivencia escolar de Ned, consiguió un gerente y empezó a actuar en serio, dando el salto al cine con películas como Pequeños invasores, La fabulosa aventura de Sharpay e incluso llegó a actuar en Broadway junto a Denzel Washington. Y es que las aspiraciones de Butler siempre fueron grandes. "Imprimí el guión de Pulp Fiction cuando tenía 12 años y se lo leía a mi madre en el coche. Soñaba con trabajar con Tarantino” afirmaba el actor a GQ y lo consiguió formando parte del reparto de Érase una vez en Hollywood, estreno al que acudió junto a su entonces novia Vanessa Hudgens, con la que rompió a principios de 2020 para empezar a salir con Kaia Gerber.

Elvis y la audición en memoria de su madre

Pero a Austin Butler no le gusta hablar de sus romances y prefiere centrarse en su carrera profesional. Es por ello que el actor no tuvo ningún reparo en contar cómo preparó la audición para la película de Elvis y como el recuerdo de su madre fue clave para conseguir el papel de rey del rock.

Después de intentar filmar una cinta y sentir que no era auténtica, el actor se fue a la cama con desánimo y tuvo una pesadilla en la que su madre estaba viva otra vez, pero enferma de nuevo. Solo unos días antes, Austin se había enterado de que Elvis también había perdido a su madre cuando tenía 23 años y pensó en cómo podría hacer brillar esa desgraciada coincidencia. “Me senté al piano vestido con mi bata y comencé a tocar el violín. Estuve practicando Unchained Melody durante un tiempo, pero siempre se la había cantado a una de mis parejas. Esa noche, se la canté a mi mamá. No estaba tratando de parecer y sonar como Elvis. No estaba tratando de hacer nada más que tomar esa emoción y verterla en la canción”. Y así fue como acabó convenciendo al director Baz Luhrmann, quien había considerado nombres más importantes como Harry Styles.

El éxito cosechado en la piel del rey del rock y el fallecimiento de Lisa Marie Presley

Y aunque el actor, de 31 años, consiguió su papel de Elvis, en parte, gracias al capítulo más triste de su vida, la interpretación del rey del rock solo le ha reportado alegrías. Y es que aunque la meta para Austin sea alzarse con el Oscar, el camino recorrido no ha estado nada mal. Ha ganado el BAFTA a mejor actor y también el Globo de Oro. Este último premio fue especialmente emotivo, pues Butler estuvo acompañado por la viuda de Elvis Presley, Priscilla y su única hija Lisa Marie, quien se emocionó mucho al escuchar el discurso que el actor dedicó a su familia y quien tan solo dos días después de la gala perdió la vida tras sufrir un ataque cardiaco.

"Conocí a Lisa por primera vez cuando proyectamos la película en Graceland, nunca había conocido a nadie en que sintiera una conexión tan inmediata” le dijo al presentador Jimmy Fallon tras su muerte. “Ella era una persona que no tenía nada que demostrar y no se abría a todo el mundo. Congeniamos muy rápido. Su pérdida fue realmente devastadora” afirmaba el actor.

Austin asistió a su funeral público en Graceland, donde Lisa Marie fue enterrada junto a su difunto hijo Benjamin Keough. “Mi corazón está completamente destrozado por su hija Riley Keough, de 33 años, los mellizos Finley y Harper Lockwood, de 14, y su mamá Priscila” declaraba en un comunicación el nominado al Oscar. "Estoy eternamente agradecido por el tiempo que tuve la suerte de estar cerca de su luz y siempre apreciaré los momentos de tranquilidad que compartimos", agregó Austin. "Su calidez, su amor y su autenticidad siempre serán recordados".