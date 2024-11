Estrellas de récord: de Julio Iglesias a Shakira y Cristiano Ronaldo, todos los 'guinness' de los famosos

El famoso Libro de los Récord Guinness es un compendio de hazañas que empezó a publicarse, en 1955, con la finalidad de tener un registro histórico de sucesos sorprendentes, extremos o extraños en todo el mundo. Aunque en sus páginas existen miles de nombres, en muchas ocasiones, de personas anónimas que batieron un récord y por ello ocupan un lugar, también figuran deportistas y celebrities del espectáculo que, gracias a su talento y sus éxitos profesionales, han logrado el codiciado registro en el libro. ¿Sabías que Julio Iglesias es el artista latino que más discos ha vendido en la historia y que Shakira tiene el álbum en español más vendido en una semana? En la lista que encontraréis a continuación hemos reunido a algunas de las 'estrellas' de récord.

Taylor Swift, la mayor recaudación durante una gira

En una racha imparable de títulos, Taylor Swift ha sido merecedora de varios récords mundiales relacionados con su carrera artística. La artista, de 34 años, consiguió recientemente uno tras lograr la mayor recaudación durante una gira, The Eras World Tour, batiendo el que estaba en manos del icónico Elton John.

Madonna, la artista femenina con mayores ventas

La cantante y actriz tiene una larga y exitosa carrera y a lo largo de estos años ha logrado obtener, entre otros, el Récord Guinness de la artista femenina con mayores ventas, un total de 305 millones de álbumes. El 'top 5' se completa con Rihanna, Mariah Carey, Taylor Swift y Beyoncé.

Beyoncé, más premios grammy en un año

La cantante aparece varias veces mencionada en el Libro Guinness de los Récords. Es, por ejemplo, la artista femenina con mayor cantidad de Premios Grammy ganados en un solo año (hito conseguido también por la cantante Adele) y la más nominada al mejor vídeo, 'Partition', en los MTV Video Music Awards en 2014.

Shakira, la primera en alcanzar 100 millones de 'fans' en facebook

Shakira logró un Guinness cuando su disco Fijación oral vol. 1 se convirtió en el álbum en español más vendido en una semana. Además, la artista colombiana también fue la primera persona en alcanzar la cifra de 100 millones de 'fans' en Facebook.

Miley Cyrus, la artista pop más buscada en internet

En 2015, Miley se coronó como la artista pop más buscada en Internet. También fue la adolescente con más canciones en listas internacionales y la más joven de la historia en debutar en el puesto número uno del Billboard.

Katy Perry, la mayor facturación en un año

La actriz entró en el Libro Guinness por ser la primera persona en conseguir 100 millones de seguidores en X (antes Twitter) y por ser la artista con mayor facturación en un año (2016), recaudando 135 millones de dólares.

Enrique Iglesias, el artista que más tiempo se mantuvo en el número 1, con 'bailando'

El hijo de Julio Iglesias, que acaba de anunciar su colaboración con Ana Mena en el remix de Espacio en tu corazón, es uno de los cantantes más famosos de habla hispana y también tiene su récord. Esto se debe al hecho de haber sido el artista que se mantuvo por más tiempo con el puesto número 1 en la lista Hot Latin Songs, con su canción Bailando, en el año 2016.

Julio Iglesias, el artista latino que más discos ha vendido en la historia

A sus 81 años, Julio Iglesias sigue siendo un referente en la industria musical, con una carrera que abarca más de cinco décadas. Su capacidad para conectar con públicos de diversas culturas y su versatilidad para interpretar canciones en diferentes idiomas lo han convertido en un emblema de la música internacional. En 2013, el Guinness World Records le otorgó el título de artista latino que más discos ha vendido en la historia, con más de 300 millones en 14 idiomas.

Marc Anthony, el artista masculino con mas premios lo nuestro

Hace dos años, el cantante neoyorquino consiguió su tercer Guinness por ser el artista masculino que más galardones ganó en los Premios Lo Nuestro, concedidos a los artistas latinos a elección del público. De momento, ha logrado 24 a lo largo de toda su carrera.

El guinness 'negativo' de Justin Bieber

Gracias a YouTube, Bieber estableció varios récords Guinness. Su canal, por ejemplo, fue el primero en superar los 3.000 millones de visitas. Pero también hay uno negativo. Su vídeo, Baby, se convirtió en el que más 'no me gusta' obtuvo en la historia de la plataforma.

Luis Fonsi, siete 'guinness' gracias a 'Despacito'

El cantautor puertorriqueño recibió siete récords Guinness gracias al alcance mundial de su éxito Despacito, que consiguió hitos como el de ser la canción 'más escuchada del mundo' y ser el vídeo 'más gustado' en Internet, reconocimiento que le puso en compañía de otros grandes nombres de la música, como Lin-Manuel Miranda, Ozzy Osbourne, Rihanna y Taylor Swift.

Marc Márquez, el campeón de Moto GP más joven de la historia

Cuando en España hablamos de los Récords Guinnes, tenemos que mencionar a Marc Márquez con orgullo. Lo consiguió al convertirse en el campeón de MotoGP con 20 años y 266 días de edad. El más joven de la historia por el momento. También obtuvo el del ganador más joven de una carrera y el de más victorias consecutivas en una temporada (10). Toda una leyenda para el deporte español, que se hizo un hueco en el Libro Guinness tras superar a Valentino Rossi, considerado por muchos el mejor piloto de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo, el deportista mejor pagado del 2023

Cristiano Ronaldo es un auténtico ganador y a todos los títulos que consiguió y goles que anotó se le suma un reciente récord. El delantero fue confirmado como el deportista mejor pagado de 2023, ingresando un total de 136 millones de dólares, cifra con la que superó a otro mito del fútbol, Lionel Messi (130 millones).

Snoop dog, el mayor 'copazo' de ginebra y zumo

El rapero también ha batido un récord, aunque nada tiene que ver con su carrera musical. Consiguió entrar en el Libro Guinness tras conseguir la copa de ginebra con zumo más grande del mundo, de más de 500 litros. El artista necesitó 180 botellas de ginebra, 154 de brandy de albaricoque y 38 jarras de zumo de naranja para llevar a cabo su 'hazaña'.

Harry Styles acumuló 1.800 millones de reproducciones de una de sus canciones

Harry Styles se convirtió, en 2022, en el autor de la canción más escuchada o más reproducida a nivel global: As it was. El tema pasó 10 semanas en el número uno en las listas del Reino Unido y 15 en la cima del Billboard Top 100 en Estados Unidos.

Ed Sheeran, el álbum más reproducido en spotify

El cantante Ed Sheeran no solo nos ha enamorado a muchos con sus canciones Give me love o Galway Girl, también ha conseguido unos números de ventas impresionantes. Y, gracias a ello, el artista británico tiene en su poder el total de 16 Guinness World Records, uno de ellos por su álbum '÷', que se convirtió en el álbum más reproducido en Spotify en 2017, con 12.835 millones de reproducciones.

© @ZoolanderMovie © Getty Images

Ben Stiller, foto con el palo 'selfi' más largo de la historia

Por un curioso motivo aparece el actor Ben Stiller (Noche en el museo) en el Libro Guinness de los Récords. El actor y director batió la marca de hacerse una foto con el palo selfi más largo de la historia. Medía nueve metros y lo realizó durante el estreno de Zoolander No. 2.

Eminem, la canción con más palabras

El rapero de Detroit logró un récord mundial cuando su tema Rap God le otorgó el título de la canción de un sencillo con más palabras. No es broma: 1.560 palabras en seis minutos. Eso significa que Eminem rapea un asombroso promedio de 4,28 palabras por segundo.

Dwayne Johnson, un récord mundial de selfis

Dwayne Johnson aprovechó su popularidad para batir el récord Guinness de más selfis tomados en tres minutos: 105. El actor necesitó de la ayuda de sus fans en Londres, que acudieron en masa para poder retratarse con 'la Roca' en el estreno de su película San Andrés.

Harry de Inglaterra, récord guinness con sus memorias

El príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, cuentan con dos títulos en esta lista, ya que las memorias del hijo de Carlos de Inglaterra, Spare ('En la sombra') , se convirtieron en el libro de no ficción más vendido de la historia y su cuenta de Instagram consiguió el millón de seguidores en el tiempo más rápido: 5 horas y 45 minutos.

Tom Hanks, el rey de la taquilla

En 2006, Tom Hanks fue incluido en el Libro Guinness por ser el actor con el mayor número de películas consecutivas que habían superado los 100 millones de dólares. El actor ya formaba parte del Guinness por ser uno de los actores con más Oscar: dos.

Ariana Grande, el mayor número de canciones en el número 1

La combinación de su voz y su talento quedó reflejada una vez más en su álbum Positions, que la hizo acreedora a su vigésimo Guinness, tras romper el récord del mayor número de canciones en debutar en el número 1 en el Billboard Hot. Una hazaña que la situó al nivel de otras leyendas de la música, como los Beatles.

Jennifer Lawrence, la heroína más taquillera de la historia

Los juegos del hambre no solo colocó a Jennifer Lawrence como una de las estrellas de Hollywood. En 2015, se proclamó como la heroína de acción más taquillera de la historia, después de que la franquicia consiguiese casi 3.000 millones de dólares en taquilla.

Meryl Streep, la actriz con más nominaciones al Oscar

La actriz ha sido candidata a ganar el Oscar hasta en 21 ocasiones, una cifra increíble que posiblemente nadie llegue a igualar en mucho tiempo. La siguiente en la lista es Katharine Hepburn, con 12 candidaturas, y, por debajo de Jack Nicholson, encontramos a la mítica Bette Davis, que consiguió 10.

Dolly Parton, el mayor número de discos 'country' publicados

La 'reina del country' tiene 10 récords Guinness. Algunas de sus hazañas son tener el mayor número de números 1 en la lista de música country de Estados Unidos conseguidos por una mujer y el mayor número de álbumes de estudio publicados.

Adele, la pantalla de led más grande de la historia en un concierto

En su más reciente concierto, la cantante Adele ha vuelto a romper un récord, ya que logró impresionar a todo el mundo con su configuración del escenario en sus conciertos en Múnich, Alemania, teniendo la pantalla de led más grande de la historia.