De la depresión que sufrió en su adolescencia a la pasión por sus hijas: el lado más íntimo de Dwayne Johnson

Es uno de los actores con el aspecto más duro de la gran pantalla pero, como se suele decir, las apariencias engañan y en el caso de Dwayne Johnson el dicho es más cierto que nunca. Si echamos un vistazo a su trayectoria profesional se puede comprobar que ha protagonizado numerosos títulos de acción entre los que se cuenta la alabada saga Fast and Furious y G. I. Joe, cintas en las que su físico se ha convertido en un personaje más de la historia. A estas ha añadido sin embargo numerosos títulos destinados a un público familiar (Jungle Cruise, Jumanji y Tooth Fairy, entre otros) en los que ha revelado su vis más cómica, una característica de la que, lejos de despedirse cuando acaba un rodaje, sigue muy presente en su vida diaria. No duda en demostrarlo él mismo compartiendo pequeños retazos de su vida íntima que han logrado conquistar casi más que sus papeles de “tipo duro”.

Sin temor a mostrar su vulnerabilidad, el actor ha reconocido que en su adolescencia sufrió una depresión, porque esta dolencia "no discrimina" y que el mantener el sufrimiento escondido es lo que a veces se califica como "masculinidad tóxica”. Fue una época complicada en la que tuvo que hacer frente a muchos problemas. Cuando tenía 15 años desahuciaron a su familia y su madre perdió el control de sí misma. “Se bajó del coche en la carretera interestatal de Nashville y se puso a andar en medio del tráfico. La cogí y tiré de ella hasta la gravilla del arcén”, un episodio que dice que su madre no recuerda. Unos años más tarde tuvo que afrontar el final de su soñada carrera deportiva en la lucha debido a varias lesiones, lo que coincidió con una ruptura sentimental especialmente complicada.

De su difícil transición al mundo de la interpretación también ha hablado, reconociendo que tuvo que hacer algunos cambios en su vida. Le decían que no triunfaría utilizando el nombre The Rock (La roca), aunque nunca se desprendió de este apodo que tan bien describe su imponente presencia, y además tuvo que hacer intensos entrenamientos de cardio para perder peso y así moldear un físico más acorde con los estándares de Hollywood. La industria le ha abierto las puertas y se ha forjado una carrera de éxito que corre paralela a una vida personal igualmente satisfactoria, en la que Dwayne se viste con el traje más tierno.

Sus hijas, su mayor éxito

Dwayne Johnson, de 50 años, está actualmente casado con Lauren Hashian, a la que conoció en 2006 mientras rodaba Papá por sorpresa. Su relación comenzó en 2007 después de que el actor se divorciara de la productora Dany Garcia y, tras más de diez años juntos, se casaron en una romántica ceremonia en Hawaii celebrada en agosto de 2019. La Roca está muy enamorado de su mujer, pero aún mucho más de sus tres hijas a quienes dedica todo su tiempo libre y su imaginación para inventar divertidos entretenimientos. Simone, de 21 años, es la mayor fruto de su unión con Dany Garcia y ha seguido los pasos de su padre probando su habilidad en la práctica de la lucha. En 2018 lograba su primer contrato como luchadora de la WWE, algo de lo que su padre se mostraba muy orgulloso.

Las pequeñas de la casa son Jasmine, de 6 años, y Tiana, de cuatro, que protagonizan las anécdotas más divertidas de su día a día. Pinta con ellas, juega con ellas, cocina con ellas y sobre todo vuelca su lado más tierno y sensible con ellas, demostrando que detrás de esa fachada se esconde un gran corazón. Él mismo ha asegurado que tener niñas tan pequeñas le ha ayudado a potenciar su lado más amable y más dulce. Entre las divertidas ocurrencias de las niñas que ha compartido está esa situación en la que su hija Jasmine le presenta a los fans que le reconocen en algún sitio público. “Venga, papá, te han reconocido. Venga, di ‘hola’. Venga, ‘¡eres la roca!’ me dice Jasmine. Y me empuja para que me acerque y dice ‘aquí está mi papá’. Es genial” comentó el intérprete.

Dwayne recala en España para presentar su nuevo proyecto que lleva por título Black Adam, una cinta basada en las historias de DC Comics en la que comparte créditos con Pierce Brosnan, que interpreta al Doctor Fate en esta aventura. Después de 5.000 años de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses y encarcelado, Black Adam (lo encarna Johnson) es liberado de su tumba terrenal y está listo para poner en marcha su manera de hacer justicia en el mundo moderno. La cinta llega a los cines de nuestro país el 21 de octubre.