¡Menudo cambio! Así se ha 'transformado' la hija de Ben Stiller, de 21 años

No era la protagonista, sin embargo, Ella Olivia, hija de Ben Stiller, acabó acaparando todos los focos por su belleza, por el gran parecido con su padre y por su impresionante cambio. La joven, de 21 años, quien ha decidido seguir los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación ha dejado atrás su imagen más "aniñada" y ha cambiado su melena morena por el rubio platino.

- Christine Taylor cuenta cómo fue su reconciliación con Ben Stiller durante la pandemia

- Ben Stiller, admirador y… ¿amigo de Rafa nadal?

La hija del protagonista de Zoolander, que ha heredado la famosa mirada de "acero azul" de su padre, ha estudiado interpretación en la prestigiosa escuela de drama, Julliard, y su gran sueño es convertirse en una estrella de Hollywood como su padre.

Ella, quien es conocida su papel en El Halloween de Hubie (2020), Fuga en Dannemora (2018) y Friday (2021), parece haber enterrado el hacha de guerra con su padre, pues, aunque ahora ambos se admiran y llevan estupendamente, hubo un tiempo en el que no fue así. Fue en 2017 cuando Ben Stiller decidió separarse de su madre, la también actriz, Christine Taylor, con la que se reconcilió en febrero de 2022, y abandonó el hogar conyugal convirtiéndose así en un padre ausente durante la adolescencia de su hija, algo que ella le reprochó tras su vuelta a casa.

"Fue muy elocuente, sabe expresarse muy bien, aunque fueron cosas muy duras de escuchar", reconoció el actor, de 57 años. "Yo no estuve con ella del mismo modo en que mis padres no estuvieron conmigo, y siempre pensé que no debía hacer lo mismo" explicó Stiller.

Sin embargo, ahora, tras la tormenta ha llegado la calma y Ben no puede estar más orgulloso de las mujeres de su vida, tal y como ha puesto de manifiesto durante su asistencia al Festival de Tribeca donde ha acudido para apoyar a su esposa durante el estreno de su nuevo filme, Let Liv.

Taylor y Stiller se conocieron mientras filmaban Heat Vision And Jack en 1999 y fruto de esa unión no solo nació Ella, sino también su hijo Quilin Dempsey, quien actualmente tiene 17 años, y a pesar de haber acompañado a sus padres en alguna que otra alfombra roja poco más se sabe sobre él.