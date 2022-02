Ben Stiller se reconcilia con su exmujer cinco años después de su separación

Hace cinco años trascendió la triste noticia de la separación de Ben Stiller y Christine Taylor después de dieciocho años de relación y dos hijos un común. El que fuera uno de los matrimonios más consolidados de Hollywood anunciaba su ruptura pero con la intención de seguir siendo una familia por el bienestar de sus hijos, Ella Olivia y Quilin Dempsey, que entonces tenían quince y doce años, respectivamente. A raíz del confinamiento muchas fueron las parejas que anunciaron el fin de su relación, y sin embargo otras como Ben Stiller y Christine Taylor el aislamiento hizo que se replanteasen un futuro juntos.

La pareja se ha dado una segunda oportunidad y así lo ha confirmado el actor de Los padres de ella en una entrevista con la revista Esquire. El intérprete, de 56 años, revela que su relación se reavivó después de que su exmujer, de 50, le plantease que sería mejor si él se mudaba con ella y sus dos hijos durante los primeros días de la pandemia, ya que sería la única forma en que podría ver a los niños durante el confinamiento. "Luego, con el transcurso del tiempo, [nuestra relación] evolucionó", señala. "Nos separamos y volvimos a estar juntos y estamos felices por eso". "Ha sido realmente maravilloso para todos nosotros. Inesperado y una de las cosas que surgieron de la pandemia".

Sus hijos Ella Olivia, que ahora tiene 19 años, y Quinlin Dempsey, de 16, no pueden estar más contentos de volver a ver a suss padres juntos. Ben Stiller ha recalcado que esta reconciliación es una decisión muy meditada y fruto del gran trabajo que han realizado ambos. "Creo que tenemos un respeto hacia esas cosas en las que somos similares, pero también por nuestras diferencias. Creo que, aceptando eso, puedes llegar a apreciar a la otra persona realmente, porque no estás intentando que cambien por ti. Una vez que lo aceptas, ahorras un montón de energía", ha señalado. "Si tienes ese nivel de confianza en tu pareja, sabes que diciendo 'No me gusta hacer eso' no estoy diciendo 'No me gustas' ", asegura.

En mayo de 2017, la pareja emitió un comunicado para anunciar su separación después de su boda celebrada frente al mar de Kauai, Hawai, en el año 2000 y después de haber trabajado juntos en varios proyectos como Zoolander, Tropic Thunder: o ¡Una guerra muy perra! Sin embargo, ese divorcio no impidió que continuaran apoyándose mutuamente y se les vieran juntos en público con sus hijos e incluso cogidos de la mano durante una salida para ver el musical Pretty Woman en 2018. Un lustro después de la disolución de su matrimonio, la pareja ha dado una segunda oportunidad a su amor y son felices de volver a estar juntos. El protagonista de Noche en el museo y la actriz, conocida por su papel en La Tribu de los Brady, se conocieron en 1999 durante la grabación de un programa televisivo y, tan solo un año después, se daban el ‘sí, quiero’, demostrando al mundo que estaban hechos el uno para el otro.

