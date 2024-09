Entre lágrimas, Adele se despide de su público y confirma su retiro de los escenarios

Habían pasado seis años desde el lanzamiento de su último disco cuando Adele sorprendió a todos, en 2021, al publicar el tema Easy on Me, una balada que la trajo de regreso a las listas de popularidad, inciando así una nueva era en su carrera discográfica con el álbum 30 y con el anuncio de su residencia en Las Vegas. Sin embargo, lo que sus fans temían finalmente se ha confirmado, pues al igual que la última vez que salió de gira, la intérprete ha revelado que se tomará un receso de los escenarios, por lo que podrían pasar algunos años antes de que decida retomar su carrera. Algo que ha compartido con sus seguidores en el último concierto que ofreció en Múnich, Alemania -ciudad en la que se presentó durante los últimos tres fines de semana-, un instante en el que Adele no pudo evitar las lágrimas, pues aunque reconoció que extrañará a sus fans, también admitió necesitar un tiempo para disfrutar de la vida que ha construido.

© Getty images Adele se presentó con éxito en Múnich durante los últimos tres fines de semana

Luego de conmoverse hasta las lágrimas al escuchar a sus fans cantar a todo pulmón el tema Someone Like You, la ganadora del Grammy se sinceró con su público y habló de su decisión de hacer una pausa en su carrera. "No soy la artista más cómoda (sobre el escenario), lo sé, pero se me da muy bien y disfruté mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he estado sobre los escenarios y probablemente el más largo que actuaré nunca”, comenzó.

© Getty images La cantante se dijo lista para alejarse de los escenarios para enfocarse en su vida personal

Fue entonces que Adele pronunció las palabras que muchos de sus fanáticos habrían preferido no escuchar. "Tengo 10 shows aún por hacer", señaló la cantante en referencia a las últimas fechas que realizará en Las Vegas entre octubre y noviembre. "Pero despúes de eso no los veré por un largo tiempo, pero los mantendré en mi corazón”, agregó visiblemente conmovida y entre lágrimas.

En ese mismo momento, la artista de 35 años explicó las razones por las que tomó la decisión de retirarse momentaneamente de los escenarios. "Solo necesito un descanso. He gastado los últimos 7 años construyendo una vida para mí misma y quiero vivirla ahora. Quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo para mí y mi hijo”, añadió.

¿La última vez que cante esta canción?

Durante el último show que ofreció en Múnich, Adele también se despidió de su icónico tema Chasing Pavements, el cual agregó a su setlist para sus concieros en Alemania; sin embargo, pidió a su público cantarla a todo pulmón para convencerse de agregarla a la lista de temas que cantará sus shows de Las Vegas. "Esta puede ser la última vez que la cante, por favor, cántenla más alto que yo y quizás me convenza para cantarla en mis últimos diez conciertos en Estados Unidos”, dijo, en alusión a los shows que dará entre octubre y noviembre.