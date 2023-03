Adele autografió el vestido de una novia que asistió a su concierto tras su boda

Adele se ha ganado el cariño y admiración de muchos gracias a su inigualable talento, pero también a su personalidad única. La cantante británica es conocida por su buen sentido del humor y también por su carácter amigable y sencillo. El pasado fin de semana, la intérprete tuvo un lindo detalle con una pareja de recién casados que asistió a uno de sus conciertos en Las Vegas poco después de su boda. Este gesto no pasó inadvertido, y más cuando ella misma se comprometió hace apenas unas semanas con su novio Rich Paul.

Adele tuvo un momento muy especial con sus fans

A unas cuantas semanas de que concluya su residencia en The Colosseum, en el famoso hotel Caesars Palace, la cantante le regaló una velada inolvidable a una enamorada pareja que asistió a su concierto el pasado 4 de marzo. Los novios se presentaron al show con sus atuendos de boda, e inevitablemente llamaron la atención de la intérprete. “¿Acaban de casarse?”, les preguntó mientras caminaba cerca del público. “¿Se casaron hoy? ¡Felicidades!”, agregó sonriente.

La estrella británica se acercó a la pareja mientras interpretaba When We Were Young, y en ese momento el novio sacó un marcador para que ella autografiara el vestido de su nueva esposa. Adele no se resistió, y sin dejar de cantar, se detuvo pacientemente a saludarlos y a firmar la tela de la prenda nupcial. La novia no podía dejar de sonreír e incluso saltar, pues al parecer no daba crédito a lo que acabade de ocurrir.

La cantante compartió una postal de este momento en su propia cuenta de Instagram, así como otras fotografías de la semana 14 de su residencia. Weekends with Adele arrancó el pasado 18 de noviembre de 22 y concluirá el próximo 25 de marzo, aunque seguramente a los fieles fans de la británica les encantaría que prolongara esta estadía.

¿Quiénes son los novios?

Evan y Gaby fueron los afortunados que pudieron estar frente a frente con Adele. La pareja usó sus redes sociales para compartir este inolvidable momento y expresara su emoción. “Mi mundo está hecho: encontré el amor de mi vida y este hombre estaba decidido a que Adele cantara en nuestra boda... 7 años después todos nuestros sueños se hicieron realidad. Gracias Adele por crear el recuerdo de toda una vida para nosotros”, escribió la novia en su Instagram.

“Estoy en lágrimas por este momento, su concierto y celebrar con nuestros seres queridos. Nuestra visión cobró vida y no podemos creer que todo esto sea real. Obtuvimos nuestro momento más preciado en el mejor día de nuestras vidas. Gracias @adele”, agregó Gaby en otra publicación.

Por su parte, el novio ofreció una simpática disculpa: “@adele por favor disculpa mis manos sudorosas. Este fue mi momento más importante de chica fan jajaja”, escribió simpático, refiriéndose al momento en que le estrechó la mano a la cantante.

Gaby y Evan, los novios que conocieron a Adele

