Luis Fonsi, el orgullo de sus hijos, nos habla de su emoción por ‘El Viaje’, su nuevo álbum

¿Cómo fue el acercamiento con Carlos Vives y hacer realidad ese sueño de colaborar juntos?

“La canción con Carlos fue la última que grabé para este disco, ya básicamente a pocos días de entregar los masters, había ya un deadline que si no entregábamos el máster, el disco no salía a tiempo. Y fue la última que escribimos. Fue casi accidental, porque escribimos la canción y de repente yo escucho a Carlos Vives. Como que mi cabeza me decía, esta canción sería increíble, pero no me atrevía a llamarlo para proponerle la idea de de la colaboración.

Primero, porque me da un poquito de vergüenza. Segundo, porque no es lo mismo decirle: ‘Oye, tengo esta idea, y lo vamos trabajando con el tiempo’, que llamarlo y decir: ‘Oye, tengo esta idea. Y tengo tres días para que la grabes’.

Me pareció un poquito un descaro de mi parte, pero me atreví, agarré fuerza, me atreví y Carlos, que es un amor, se conectó con la canción rápido y dijo ‘Vamos’ y así fue. Todo se dio gracias a papito Dios, así a última hora, en la recta final a punto de entregar el disco y, sin duda, es una canción muy importante para llevar esta historia que es El Viaje”.