Luis Fonsi nos adentra en ‘El Viaje’ y Bacilos estrenan ‘Pequeños Romances’

Luis Fonsi - El Viaje

El ganador de cinco Latin GRAMMY® lleva a sus fans en un viaje musical, nombrando cada canción con el nombre de diferentes ciudades como un homenaje a momentos especiales o experiencias a lo largo de su carrera. Algunas canciones inéditas en ‘El Viaje’ cuentan con increíbles colaboraciones con estrellas internacionales como Laura Pausini, Carlos Vives, Jay Wheeler y Omar Montes. El focus track es “Santa Marta”, un dúo con Carlos Vives dedicado al amor eterno. “San Juan” ft. Jay Wheeler es una balada diaspórica en la que ambos boricuas colaboran por primera vez. Así mismo, “Roma” une a Fonsi y Laura Pausini, en una balada pop dedicada a una persona en particular mientras el amor florece entre un beso robado en Roma.

Bacilos - Pequeños Romances

La fanaticada de Bacilos y los amantes de la música podrán disfrutar de un álbum que los llevará en un recorrido musical de Baladas, Cumbia, y ritmos de Cha-Cha. Pequeños Romances representa un hito significativo en la carrera de Bacilos, marcando no solo la continuación de su legado musical, sino también una exploración más profunda de los temas que resuenan con la audiencia en todo el mundo. Con su característico estilo ecléctico que fusiona ritmos latinos, Bacilos ofrece una vez más una colección de canciones que tocan el corazón y el alma de quienes las escuchan. Hablar de ellos es evocar alegría, su esencia ha sabido llegar a sus fans a lo largo de los años, sus letras se han extendido en cada país que visitan y sus seguidores corean sus temas cada vez que los escuchan; es solo verlos en un escenario para percibir lo que logran transmitir con sus canciones.

Gian Marco - Aún Me Sigo Encontrando

El cantante está de fiesta por el lanzamiento de su álbum número 17, el cual viene acompañado de grandes colaboradores como Rubén Blades, Silvio Rodríguez, Luis Enrique, Andrés Cepeda, Mike Bahía, Leonel García, Daniela Darcourt y Catalina García. Además, incluye el tema ‘Los Seños de tu Vida’, a dueto con Sivlio Rodríguez, y que fue escrito para Abril, la menor de las hijas de Gian Marco.

Conep - El Plug D3

“Este álbum, ‘El Plug D3’, es como mi carta de presentación al mundo. Es ver materializado todo el trabajo, sacrificio y dedicación que hemos venido realizando por los pasados años. Estoy bien agradecido por cada colaboración, cada artista que se unió y confió en este proyecto conmigo. Juntos, hemos creado algo especial que dejará una marca en la industria y en el género urbano. Estoy feliz y espero que sea de mucho agrado y que como siempre, rompamos en la calle”, dijo Conep.

Camila, Éden Muñoz - Corazón en Coma

Ser mexicano se lleva en la sangre, en el alma y también en la forma de vivir las pasiones. En esta ocasión los integrantes de CAMILA, Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado buscaron retratar un corazón roto, con dolor pero también con ganas de mandarlo todo a la ch***da, como lo hacemos los mexicanos: con un trago de mezcal.

Paula Arenas y Carlos Rivera - Lo Que Mis Ojos Ven

Dos increíbles y potentes voces se unen en el tema “Lo Que Mis Ojos Ven”, una colaboración inigualable entre la talentosa cantante colombiana Paula Arenas y el reconocido cantautor mexicano Carlos Rivera. Compuesto por la propia Paula Arenas y Carlos Rivera, junto a los talentosos Nicolas De la Espriella y Juandy, esta nueva pieza musical narra el apoyo incondicional que los amigos se brindan en los momentos difíciles. Es una canción que busca inspirar y encontrar los valores en el otro, aquellos que a veces se pierden en la oscuridad y los problemas.

Blessd - Blessdeluxury

Este nuevo trabajo musical consta de 11 canciones nuevas que exponen la versatilidad que tiene Blessd como artista al juntarse con algunos de los exponentes más importantes del género entre las que se destacan: Nicki Nicole, Ñejo, The Rude Boyz, Hades66, y Pirlo. Dentro de este disco se resalta la participación de la argentina Nicki Nicole con quien presenta “Diferente” que se establece como la canción objetivo (focus track) de este nuevo trabajo musical. “Diferente” cuenta con la interpretación vocal de Blessd y Nicki Nicole quienes empatan sus voces en una canción con todo el flow propio de cada uno. La impecable producción se realizó de mano de The Rudeboyz y The Prodigiez las dos duplas de productores paisas que no fallan.

Maria Becerra - Imán

Tres semanas después de haber cantado un adelanto de la canción durante su presentación en la Kings League y luego de diez meses desde el lanzamiento de su último lanzamiento como solista, “Corazón Vacío”, la artista regresa con una pegajosa canción pop como carta de presentación de la nueva era. “Imán” se presenta como una declaración pop, impregnada de la influencia distintiva de Estocolmo, en donde nacieron infinidad de Pop hits de la mano de Max Martin y Denniz Pop. La canción se grabó en MXM Studios, junto a Richard Liohn, y Xross (productor ecuatoriano del team de Maria), quien le dio su sello distintivo. Logrando como resultado un sonido que fusiona la cultura pop europea con el magnetismo único de la artista.

Kálo - Fingiendo

La artista mexicana de ascendencia francesa, Kálo, presenta su nuevo sencillo “Fingiendo”, una canción pop que explora la complejidad del amor y las relaciones, abordando con honestidad la inminencia del final. “Fingiendo” aborda los errores comunes en las relaciones y el dolor que pueden causar, destacando las dudas y emociones que surgen cuando una pareja se acerca al final de su tiempo juntos. La canción nos recuerda la importancia de cuidar el amor y no dar por sentada a la persona que tenemos a nuestro lado.

Darumas - Darumas

El colectivo de música en vivo Darumas estrena un proyecto homónimo como ningún otro, destacado con un nuevo sencillo y video para “Mago”. El álbum debut de 7 pistas, “Darumas”, combina sonidos de las diversas raíces y orígenes musicales de la banda femenina: funk latino, pop y un toque de encanto de la vieja escuela. El electrizante trío, compuesto por los talentosos músicos Aldana Aguirre, Ceci León y Vedala Vilmond, escribió y grabó el proyecto en 5020 Studios en Miami.

Chiquis Ft Don Elektron – Puro Pinche Pari (Ppp)

“Reina Buchona (PURO PINCHE PARI Pt. 1)” es el tercer adelanto del próximo álbum de Chiquis, DIAMANTES que sale el 30 de mayo, el tema habla de la fiesta y de lo bien que se la pasan cuando están de party. Chiquis recientemente anunció su próxima gira por Norteamérica titulada DIAMANTES TOUR, donde la cantante ha diseñado una nueva experiencia en vivo llena de sus más grandes éxitos interpretados junto a su banda para todos sus fans.

Calibre 50 – Maybe

‘Las Culebras’ es un álbum que contiene 11 temas de los cuales 6 son inéditos. “Maybe” es el Focus track escrita por Emmanuel Delgado y Jesús Eduardo García Ayala. 4 de los temas son grabados En Vivo.

Vilax – Vt

Vilax lanza su primer álbum con Fonovisa, son 15 temas que fueron presentados mes con mes en plataformas digitales teniendo gran aceptación del público regional mexicano. La primera parte de este material consistió en un EP de seis canciones que fue nominado al Grammy Latino de este año. Para la segunda parte la agrupación agregó covers como “Dime Ven”, “Desconocidos” y “Con Él” haciendo un tributo a la Diva de la banda. Ahora para culminar este gran trabajo presenta el tema “VT” siendo el foco del álbum; una canción llena de superación y valoración demostrando que con las mujeres no se juega.

Amy Douglas X UK Duo Saison - Dare Myself

“‘Dare Myself’ es una inmersión profunda en la parte de mí que ama a Evelyn Champagne King X Kashif, y quería intentar escribir algo así como una versión Nu Disco moderna de ”I’m In Love“ o una de sus pistas de baile”, expresa la artista. Amy ha sido una voz constantemente emergente en el mundo de los clubes, arrasando en las listas de éxitos que se remontan a su exitoso sencillo con DFA, “Never Saw It Coming”, una grabación relámpago que capturó las vibraciones de la época con su atrevimiento y género. sonido rompedor y obtuvo el apoyo entusiasta de los pesos pesados de la música dance Bill Brewster, Andrew Weatherall y Sean Johnston.

Nathy Peluso - Aprender A Amar

El nuevo sencillo “Aprender a Amar” viene acompañado de un video oficial dirigido por Agustín Puente y producido por El Movimiento/Landia. La canción es una oda al amor propio coescrita y coproducida por el artista alternativo independiente pablopablo. “Es como un mantra que me estoy diciendo a mí mismo y al mundo entero”, comparte Nathy. “Es esencial y no se puede lograr de la noche a la mañana. Es trabajo hasta el día de tu muerte”.

Patrick Romantik - Aguante Inmigrante

El reconocido compositor, productor y cantante lanza ‘Aguante Inmigrante’, una cumbia peruana fresca y potente como parte de su nuevo disco ‘La Cumbia del Futuro’. Patrick Romantik vuelve a la escena musical con la canción ‘Aguante Inmigrante’, una cumbia urbana que refleja la migración que viven millones de personas que dejan su país y buscan cumplir sus sueños en otras tierras. ‘Aguante Inmigrante’ es el primer sencillo que lanzará Patrick Romantick de su próximo disco ‘La cumbia del futuro’, que es una canción que fusiona magistralmente la cumbia peruana con elementos urbanos y que se muestra fresca, potente, bailable y siempre con un mensaje para crecer y no rendirse ante las adversidades de la vida.

Pinto “Wahin” - Focus

La espera ha terminado para los amantes de la música motivacional y épica. El talentoso artista Pinto “Wahin” está listo para elevar los ánimos con su nuevo sencillo. “Focus“ no solo es una canción, es un llamado a la acción, un recordatorio de que, con determinación y enfoque, cualquier obstáculo puede ser superado. Es la banda sonora perfecta para aquellos que se atreven a desafiar las adversidades y alcanzar sus sueños más grandes.

Dalex - Bayside

El 2024 ha sido un gran año para DALEX. Tras lanzar su EP Reggaeton Sex, que contiene sus hits ‘DESPUÉS DEL PARTY’, ‘PERREÁNDOTE”, ‘BORA BORA’ y ‘El DJ’, entre otros, realizó su exitosa gira en Europa. Luego llegó el esperado regreso de The Academy con DIMELO FLOW, JUSTIN QUILES, LENNY TAVÁREZ y SECH y su ‘Segunda Misión’, bajo los sellos RichMusic y Warner Music Latina, que ya sobrepasa los 130 millones de streams. Ahora, presenta su nuevo tema: ‘Bayside’, un tema lleno de flow con el que vuelve a demostrar su posicionamiento en el género urbano, capacidad de fusionar ritmos y líricas con las que muchos se identifican. ‘Bayside’ es una sexy declaración de amor que promete convertirse en otro himno de sus fans.

Menudo - Brownie Sugar

La boy band sensación del momento, Menudo, lanzan hoy el electrizante remix de su exitoso sencillo “Brownie Sugar”, con la dinámica voz de la cantante mexicana y sensación de las redes sociales, Ely Blancarte. Esta colaboración marca un momento innovador para Menudo, ya que es la primera vez que la nueva generación del grupo se asocia con un artista destacado. Dirigido por el dos veces productor del año de Billboard, Saga WhiteBlack (conocido por su trabajo con superestrellas como Nicky Jam, Shakira, Manuel Turizo y Romeo Santos), el remix promete ser una sensación en las listas de éxitos.

Luis R Conriquez - Martes 13

La sensación de la música Mexicana Luis R Conriquez lanza su muy esperado nuevo sencillo tributo “Martes 13” dedicado al boxeador de renombre mundial Saúl “El Canelo” Álvarez. Después de debutar la canción en vivo en el combate de boxeo Canelo vs. Munguía en Las Vegas, Nevada, a principios de este mes, el pionero del género ‘Corridos Bélicos’ honró a su compañero ícono mexicano en una canción empoderadora sobre el trabajo duro, la resiliencia y el orgullo mexicano.

Álvaro Díaz - Sayonara

Una profunda exploración del arte de dejar ir. Este álbum recorre el viaje emocional de una ruptura, desde la estimulante libertad de la vida de soltero hasta las profundidades de la desesperación tras la ruptura y el consuelo que se encuentra en una llamada a casa de mamá. Musicalmente, ‘SAYONARA’ embarca un amplio espectro, desde las melancólicas melodías de “Sadvarito” hasta el rap intenso y contundente que ha hecho famoso a Álvaro. Esta dinámica no sólo pone de relieve su versatilidad como artista, sino que también pinta un cuadro vívido de su viaje personal a través del dolor.

Julianno Sosa - Finalmente Libre

El talentoso artista chileno que ha cautivado a audiencias en todo el mundo con su estilo único y su profundidad lírica, está listo para hacer historia una vez más con el lanzamiento de su álbum más esperado hasta la fecha: “Finalmente Libre”. La pista destacada del álbum, “Pal Lio”, va más allá de ser solo una canción; es una experiencia inmersiva que celebra el amor, la pasión y la conexión emocional. En esta colaboración con Kidd Voodoo, Julianno Sosa explora las complejidades de las relaciones, desde la intensidad del deseo hasta la vulnerabilidad de entregarse completamente a alguien.

Amy Gutiérrez - Cuando Me Veo En Tus Ojos

El tercer sencillo del proyecto La Nueva Cepa, del reconocido productor Master Chris, presenta a Amy Gutiérrez, la aclamada cantante peruana que desde su infancia ha brillado en el mundo de la música. “Cuando Me Veo En Tus Ojos” es una fusión de cumbia divertida, pegajosa y romántica que seguramente cautivará a sus oyentes.

Lagos - Alta Fidelidad

l innovador dúo LAGOS, conformado por Agustín Zubillaga y Luis Jiménez, inician una nueva etapa con “Alta Fidelidad”, su muy esperado segundo álbum de estudio. La producción está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. “Dime Quién” es la carta de presentación de la producción. Escrito por Agustín y Luis, el tema está inspirado por el juego de mesa ¿Adivina Quién? (Guess Who? en inglés) y cuenta una historia en donde surgen preguntas que van descartando una serie de nombres hasta llegar a la persona correcta.

Mau y Ricky - Canción 2

El cuarto sencillo lanzado del esperado álbum ‘Hotel Caracas’ del dúo Mau y Ricky, originarios de Venezuela y radicados en Miami, nominados a varios premios Latin GRAMMY® y con certificado diamante. Una canción que nos trae un sonido emotivo y relajado que va directo al corazón. Con arreglos vocales cuidadosamente concebidos, beats de batería sólidos, sonidos atmosféricos y un flow único, la canción se siente como un solo respiro, lleno de aire fresco. “Canción 2” es una fusión perfecta de sonidos urbanos y contemporáneos con un toque de romanticismo atemporal, como refleja la letra: “Estar enamorados hasta envejecer”.

Aron Liux - Hipnotizado

Producida por OG Flamez, transporta a Luix a sus años de infancia, cuando escuchaba bachata en su casa dominicana. La refrescante melodía ocupa un lugar especial en su corazón al convertir esta canción en una carta de amor abierta a una relación perdida, una experiencia personal que compartió con una pareja en el pasado. De este modo, Aron conecta aún más con sus seguidores internacionales de la Generación Z mostrando su lado más vulnerable.

Natanael Cano - Ya Te Olvidé

Un cover del éxito grabado originalmente por Rocío Dúrcal y de la autoría del legendario compositor mexicano Marco Antonio Solís. Con su estilo distintivo, Cano reinventa esta emotiva canción, dándole un toque contemporáneo para llevar este gran clásico a las nuevas audiencias.

Alejo - En Esta Nos Fuimos Lejos

Un importante paso adelante para Alejo al permitirle traspasar fronteras y explorar nuevos territorios sonoros. El álbum presenta una amplia gama de canciones, incluidos los ya aclamados sencillos “Noches de Más”, “Stories Verdes” y “BIEN:(”, esta última con Polimá Westcoast y Raul Clyde, que han obtenido millones de reproducciones en plataformas digitales. Colaboraciones con artistas como Robi—con quien ya había alternado con Alejo en su hit “Pantysito”—y Kris Floyd elevan aún más el rango y la calidad del álbum. Alejo contribuyó a la composición de cada canción y también produjo muchas de estas. Para el álbum colaboró con los destacados productores, Huertas y Báez, Okelo, Botlok y DJ Fermín. Adicionalmente, el artista colaboró en las letras de algunos de los temas con Robi, Kris Floyd, Okelo y Fanta.

Paola Jara - Inolvidable

En esta nueva colección de canciones, Paola refuerza las diversas formas en las que ella se hace inolvidable, ya que demuestra que su talento vocal es incomparable y su capacidad para conectar con los corazones de sus fans en todo el mundo es extraordinaria. Arriesgándose musicalmente más que nunca, la cantautora explora nuevos sonidos, experimentando con diferentes ritmos, que proporcionan una base rítmica contundente para sus historias, esas que profundizan en una amplia gama de emociones.

Girl Ultra - Blush

Girl Ultra ha lanzado el nuevo sencillo “blu” junto con el anuncio del EP. La canción va acompañada de un vídeo oficial filmado en las calles de Nueva York y dirigido por Ellie Rha. “blu” es una reflexión conmovedora sobre las complejidades de la juventud y la angustia existencial. Con su mezcla de percusión agresiva, melodías inquietantes y voces emotivas, la canción sirve como una poderosa meditación sobre el tumultuoso viaje del autodescubrimiento. La canción “blu” personifica la energía cruda y la autenticidad sin complejos del EP.

Zelaya - Un Instante

Es una canción diferente, que busca llevar a la audiencia a revivir los mejores “instantes” en su vida; esos momentos que los han llevado a donde están hoy. La artista busca llegar al corazón del público que en algún momento ha sentido nostalgia del pasar del tiempo.

Angel 22 - Besiños

Un funk pop mezclado con sonidos y letras pegajosas que simboliza la realidad de lo que es el cuarteto: cuatro chicas que hacen música y se gozan demasiado el proceso. Besiños viene acompañado de un video musical que es muy cercano a la identidad de la banda. En este video se muestran las cuatro chicas en un barbecue brasileño junto amigos, donde el baile, la diversión, el coqueteo y la picardía son el centro de atención. Este tema forma parte de la nueva etapa de Angel22, donde se muestran más maduras y picantes en el ámbito físico, mental y musical.