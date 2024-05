Bacilos nos habla del regreso a su esencia con su nuevo álbum, ‘Pequeños Romances’

¿Y qué es lo más raro o curioso que han visto de Bacilos entre la gente?

André: “Algo que me impresionó una vez fue cuando sacamos una canción, no recuerdo si fue ‘Perderme Contigo’ o ‘Anoche’, era la primera canción de este disco y teníamos un concierto, creo dos días después, y ya había gente cantando la canción. Realmente me impresionó mucho la velocidad con que la gente, los verdaderos fans de Bacilos, están esperando las nuevas canciones y cuando salen se las aprenden. Eso sí, me impresionó muchísimo. Ahora, ¿de cosas raras...?”.

Jorge: ‘No sé, demasiado raras para hablar (risas)”.