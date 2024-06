Dakota Johnson deslumbra con transparencias y encaje en el Festival de Cine de Tribeca

Hemos visto aDakota Johnson en las calles de la ciudad que nunca duerme grabando su siguiente película “The Materialists” de lado de Chris Evans y Pedro Pascal. Su estilo neoyorquino y relajado solamente demuestra que sigue siendo una de las it-girls favoritas del momento.

La actriz estuvo en el Festival de Cine de Tribeca promocionando su proyecto “Daddio” donde comparte pantalla con Sean Penn. Para la ocasión, Johnson apostó por un vestido Gucci, casa con la que ha trabajado por años y de la cual es musa.

Dakota Johnson apuesta por un look “boho chic”

La protagonista de “Fifty Shades of Gray” apostó por una pieza de la última colección de Gucci Otoño/Invierno 2024 diseñada por Sabato De Sarno. Se trata de un vestido con transparencias y detalles de encaje en azul acero. Complementó su look con piezas de joyería Tiffany & Co., así como unas strappy sandals perfectas para verano.

©GettyImages



En cuanto al peinado, Johnson apuesta por su clásico look de melena suelta y su clásico fleco.

El encaje, las transparencias y los colgantes largos son todos parte de la tendencia boho chic. Elementos que vimos también en el debut de Chemena Kamali como directora creativa de Chloé y en la última colección de Gucci. Generalmente este estilo se complementa a la perfección con peinados de melena larga, con textura y despreocupados.

Dakota Johnson como musa de Gucci

La actriz lleva años trabajando de la mano de la casa italiana, principalmente por la relación que llevaba con el antiguo director creativo de la marca, Alessandro Michele. Incluso fueron vistos juntos hace unos meses gozando de una comida en la costa italiana.

©GettyImages



Johnson lleva Gucci en las calles de Nueva York.

Michele es la mente maestra detrás de varios atuendos (Gucci) que Dakota Johnson ha llevado en eventos relevantes como la Met Gala, el after-party de los premios Oscar y múltiples premieres de sus películas. No es sorpresa que incluso después de la salida del italiano, la marca quisiera seguir trabajando con la actriz.

Aunque Michele ya no trabaja con Gucci, el diseñador se fue en buenos términos y se rumoraba que entraría a Chanel, sin embargo, hace unos meses se confirmó que sustituirá a Pierpaolo Piccioli y pronto estará tomando la dirección creativa de Valentino.