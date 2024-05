El apasionado beso de Pedro Pascal y Dakota Johnson en las calles de Nueva York

Pedro Pascal y Dakota Johnson han dejado a muchos sorprendidos con las fotos de ambos que han empleado a circular desde las últimas horas. En ellas se aprecia a ambos actores en la actitud más cariñosa compartiendo un dulce beso mientras sonreían, levantando sospechas de un nuevo romance.

Sin embargo, no todo es lo que parece. Las imágenes en las que recorren juntos las calles de Nueva York son prueba de un gran amor, pero no el de ellos como tal. Y es que si hay algo que tienen en común este par, es que son parte de la cinta Materialists, dirigida por Celine Song y que se encuentra rodándose precisamente en nueva York.

De ahí que Pascal, quien luce una chaqueta caqui, y Dakota, vestida con un abrigo largo de piel, hayan sido captados a plena luz del día en esta tierna muestra de amor. En especial cuando ella tiene una sólida relación con Chris Martin, vocalista de Coldplay, desde hace varios años.

La cinta que muchos esperan

Luego de ver estas fotografías, fans de la actriz de 50 Shades of Grey y del protagonista de la adaptación televisiva de The Last of Us esperan prono ver en la pantalla grande esta cinta. Las imágenes de ambos nos dan un adelanto de esta historia en la que también participa Chris Evans. La trama se dice que será una comedia, y aunque hay muy pocos detalles sobre ella, hay rumores de que podría ser la historia de una mujer que se relaciona con un hombre adinerado, pero sin haber olvidado a un camarero que la dejó tiempo atrás.

Por ahora no hay fecha confirmada de estreno; sin embargo, las fotos del rodaje podrían seguir adelantando más de lo que se verá en la pantalla grande; así como algunas publicaciones en las redes sociales que el elenco podría hacer en los próximos meses.