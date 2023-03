Pedro Pascal comiendo un sándwich se convierte en la nueva obsesión de las redes

Luego de conquistar los Oscar a su paso por la alfombra roja, Pedro Pascal vuelve a ‘crashear’ el Internet. El actor de la exitosa serie The Last Of Us se ha hecho viral en TikTok. En la popular red circula un video del chileno comiendo un sándwich en perfecta calma, lo cual ha dado pie a los videos más hilarantes. Pero ¿de dónde surgió? Se trata de un fragmento de una entrevista del 1° de marzo, con LADbible TV para una serie de YouTube llamada Snack Wars.

©GettyImages



El meme de Pedro surgió a partir de una entrevista

En el video titulado Pedro Pascal & Jon Favreau Compare American and Chilean Snacks, Pascal y el director Jon Favreau prueban varios snacks de sus respectivos países. El equipo le entrega a cada uno un sándwich de mantequilla de maní y mermelada casi al final del video, y el actor aparece degustándolo por unos segundos, antes de que la cámara corte la toma. Quizá no fue el momento clave de la entrevista, pero la forma en la que Pedro Pascal disfrutó del bocadillo bastó para convertirse en un meme en TikTok.

©TikTok



El meme de Pedro Pascal es de los favoritos de TikTok

El sitio Bustle.com indica que todo comenzó cuando el usuario @getbybus publicó el video de Pascal comiendo el sándwich con pantalla verde con el texto: “Cuando todos en el trabajo se están ahogando en tareas pero todavía tengo cinco minutos antes de que termine mi hora de almuerzo”. A partir de ahí, el clip se convirtió en una plantilla para editar videos en la app de CapCut, lo que permitió a cualquier persona pueda agregar el meme viral en sus TikToks con solo presionar un botón.

Usualmente la plantilla es usada sobre una imagen, y está destinada a representar a alguien que está esperando algo pacientemente o actuando sin molestias y está acompañado por el sonido relajante de un piano.

Uno de los videos con más likes en TikTok que ha hecho uso de la plantilla de Pascal es el de @junolifestyle, quien lo usó sobre la imagen de un restaurante y escribió: “Cuando te reúnes con tus amigas y ellas se están quejando acerca de lo malos que son sus novios y tú no te identificas porque el tuyo es perfecto y te trata como una princesa todos los días”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.