La orden de Pedro Pascal en Starbucks se hace viral y las redes ‘enloquecen’

Pedro Pascal es el hombre del momento... Todo lo que hace, dice, hace o consume genera una tremenda curiosidad entre sus fanáticos. Recientemente, uno de sus seguidores reveló la bebida de café que la estrella de The Last of Us pide en Starbucks, y estamos seguros que te dejará sin aliento.

Pedro Pascal en el after party de Vanity Fair tras los Oscar, el pasado domingo

Fue a mediados de febrero cuando se hizo viral la captura de pantalla de un video de TikTok de una fanática, identificada como @alexafromspace. La joven se acercó a Pascal en la calle para pedirle que le autografiara una figura de acción de The Mandalorian, la afamada serie de Disney+ que protagoniza.

Pedro Pascal toma su café helado con seis shots

Los fans de Pascal notaron que este llevaba una bebida de Starbucks y la orden de este quedó expuesta en el video. A pedido de los seguidores del actor, la tiktokera reveló a detalle la orden del actor de 47 años. Se trata de un expreso helado con hielo extra ¡y seis shots de café! tamaño venti (20 onzas o 600 ml, el más grande de la famosa cadena).

“Papi necesita su café todas las mañanas para cargar sobre sus hombros el mundo entero y a su ejército de fans”, se lee junto al video de @alexafromspace. Desde que el video fue publicado, tiene casi 800 mil ‘me gusta’ y más de siete mil comentarios.

Para tener una idea de lo que consume el histrión, un shot de expreso contiene cerca de 63 mg de cafeína, así que si hacemos cuentas, el actor tiene en su bebida alrededor de 400 mg de cafeína en total. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos indica que 400 miligramos por día es una cantidad segura para adultos sanos. Lo cual equivale a unas cuatro o cinco tazas de café normal.

Las reacciones a la orden de café de Pascal no se hicieron esperar. “Nuestro hombre está encafeinado”, “Con eso me da una taquicardia”, “¿Pedro, estamos bien?”, “Esa es una cantidad violenta de café”, fueron solo algunos de los comentarios debajo del video de TikTok.

El pasado domingo 12 de marzo, Pedro Pascal se dejó ver en la 95a. entrega de los Oscar. Sobre la alfombra de la entrega de premios coincidió con nada más y nada menos que Salma Hayek y la hija de esta, Valentina Paloma. El actor, quien iba acompañado de su hermana Javiera Balmaceda, posó muy sonriente ante las cámaras, en la que sin duda fue una gran noche entre estrellas.

Valentina Paloma, Salma Hayek, Pedro Pascal y Javiera Balmaceda

