Pedro Pascal se ha convertido en nuestra nueva obsesión. El actor de origen chileno ha estado involucrado en algunas de las franquicias más grandes del mundo, desde Game of Thrones hasta Star Wars. Actualmente, Pascal protagoniza The Last of Us, otra gran franquicia con una historia postapocalíptica que se ha apoderado de la cultura pop. Por mucho tiempo, ha tenido un gran grupo de fieles seguidores debido a sus actuaciones, sim embatgo, su papel como Joel podría ser su papel más notorio hasta el momento.

Es tal la notoriedad que ha cobrado que sus fanáticos están desesperados por saber con quién está saliendo. Pascal es muy reservado sobre su vida personal, sin embargo, a lo largo de su trayectoria ha sido relacionado con bellas actrices.