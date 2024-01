Cómplices e inseparables... así desfilaron Pedro Pascal y su hermana Lux, en los Emmy Awards

Pedro Pascal llegó bien acompañado a los Emmy Awards 2024. Además de ser uno de los nominados de la entrega, el actor de The Last of Us acaparó las miradas por su bella acompañante. Se trataba nada más y nada menos que de Lux Pascal, su hermana. Tan pronto llegaron al Peacock Theater, los reflectores se posaron sobre ellos. Ambos se dejaron ver muy sonrientes y cómplices a lo largo de la velada, demostrando que tienen una excelente relación de hermanos.

Pedro y Lux Pascal, derrochando elegancia en los Emmy Awards

El actor de origen chileno estaba nominado como Mejor Actor de Serie Dramática por The Last of Us, y también en la categoría de Mejor Actor Invitado en una serie de comedia por a su participación en Saturday Night Live. Si bien fue una gran noche para él por el cariño del público y sus colegas, los flashes se posaron sobre su bella hermana de 31 años, quien lució su espectacular silueta con un vestido de Oscar de la Renta.

Esta no es la primera vez que Pedro acude a alguna alfombra roja acompañado de Lux. En noviembre pasado, los vimos en la gala 2023 LACMA Art+Film, presentada por Gucci en el Museo de Arte de Los Ángeles.

Lux Pascal y Pedro Pascal en la gala 2023 LACMA Art+Film

Curiosamente, Lux también se dedica al mundo de la actuación, además de ser el rostro de varias marcas, como la plataforma Farfetch o la firma chilena Falabella. Lux es una modelo transgénero, y antes de pasar por su trancisión, apareció en la tercera temporada de Narcos, donde incluso coincidió con su hermano mayor. En ese entonces, apareció como Lucas Balmaceda. A siete años de eso, hoy Lux luce deslumbrante en las alfombras rojas del brazo de su hermano y busca nuevos y emocionantes desafíos para su carrera como actriz.

En una entrevista de hace tres años con el suplemento Ya, del diario chileno El Mercurio, Lux compartió que comenzó su proceso en plena pandemia. “En ese momento fue como ‘no estoy haciendo literalmente nada, lo único que tengo en mis manos es mi teléfono móvil’, que se transformó en mi fuente de información. Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza. Y me dije: ‘ahora lo puedo intentar’”.

Y como no podía ser de otra forma, Lux contó con el apoyo incondicional de Pedro. “Cuando le conté a mi hermano oficialmente sobre mi transición por FaceTime, me preguntó si estaba segura. Yo le dije: ‘Estoy feliz’. Y su respuesta fue: ‘Perfecto, está increíble’”, reveló en dicha entrevista.

Además de Lux, Pedro tiene otros dos hermanos; Nicolás, médico de profesión, y Javiera, conocida internacionalmente como Javiera Balmaceda, quien es jefa de contenidos de Prime Video Latinoamérica, Canadá y Australia.

La lesión de Pedro Pascal... ¿culpa de Kieran Culkin?

Pedro Pascal bromeó sobre su lesión, mientras presentaba el premio a Mejor Actor de Reparto durante los Emmy Awards. Hace unas semanas, contó que sufrió una caída, sin embargo, sacó a relucir su buen sentido del humor, asegurando que Kieran Culkin, quien ganó en los Critics Choice Awards como Mejor Actor de Serie Dramática, le propinara una paliza.

Antes de revelar al ganador, el protagonista de The Last of Us dijo que Kieran fue el culpable de la lesión en su hombro.“Mucha gente ha estado preguntando por mi brazo... Kieran Culkin me dio una paliza”, dijo Pedro Pascal en tono de broma, provocando las carcajadas de los presentes.

