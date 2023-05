La emotiva razón por la que Pedro Pascal no fue a Cannes

Desde hace unos días, una lluvia de estrellas se ha dado cita en Cannes, Francia, para el famoso festival de cine que alberga anualmente ese país. Sin embargo, entre los asistentes el público inevitablemente ha notado la ausencia de una celebridad cuya carrera está en su mejor momento: Pedro Pascal. El actor chileno se ha convertido en uno de los latinos más famosos de la actualidad gracias al éxito de proyectos como The Mandalorian y The Last Of Us. Sin embargo, aunque ha desfilado por un sinfín de alfombras rojas, no fue el caso de Cannes, pero hay una muy buena razón detrás de ello: la familia.

©@luxpascal_



Pedro y Nicolás Pascal acompañaron a su hermana en su graduación

Una de las razones por las que los fans de Pascal estaban seguros de que el actor estaría en Cannes este año era su película Strange Way of Life, dirigida por el español Pedro Almodóvar, en la que da vida a un apasionado romance con Ethan Hawke. Sin embargo, el cineasta y el intérprete estadounidense asistieron sin el chileno.

Y es que Pedro decidió quedarse en Estados Unidos para asistir a la graduación de su hermana Lux Pascal, quien concluyó sus estudios en la famosa escuela de artes The Juilliard. Al evento también acudió su hermano Nicolás Balmaceda Pascal.

©@luxpascal_



Lux se graduó de la famosa escuela de artes The Juilliard

Tanto Pedro como Lux compartieron en redes sociales fotos de esta celebración, las cuales de inmediato fueron retomadas en cuentas de fans. En algunas se veía al protagonista de The Last of Us posando junto a su hermana, quien se veía ataviada con toga y birrete, y en otras más estaban los tres heramnos posando sonrientes.

©@luxpascal_



Pedro se mostró muy feliz por el logro de su hermana

El gran cariño de Pedro a su hermana

Lux, quien se declaró mujer transgénero hace un par de años, siempre ha contado con el apoyo de Pedro. “Él también es artista y me ha servido de guía. Fue una de las primeras personas en regalarme las herramientas que comenzaron a dar forma a mi identidad”, expresaba la hermana del actor en entrevista con la revista chilena Ya (del diario El Mercurio).

“Ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero la necesito más de lo que ella me necesita”, confesaba por su parte Pedro en una entrevista con la revista Esquire en 2021.

©GettyImages



Pedro ha sido un gran apoyo para su hermana

