Sarah Paulson recuerda que le prestaba dinero a Pedro Pascal en sus inicios

Sin lugar a dudas, Pedro Pascal es el hombre del momento y seguramente muchos productores quisieran tenerlo en sus proyectos. El actor de origen chileno se encuentra en la cima de su carrera, y buena buena parte de ello es gracias al éxito de las series The Mandalorian (Disney+) y The Last of Us (HBO Max). Si bien el intérprete ya tenía varias producciones en su trayectoria, era prácticamente desconocido en Hollywood hace una década. El talento, el trabajo duro y la perseverancia fueron clave para obtener los frutos que hoy cosecha este latino, pero también tuvo de su lado el apoyo de buenos amigos; Sarah Paulson es uno de ellos.

Sarah Paulson y Pedro Pascal son grandes amigos

La protagonista de American Horror Story habló de los inicios de Pedro, a quien conoció en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y con tiene una sólida amistad de tres décadas, pues él se graduó de dicha escuela en 1993.

“Esto ya lo ha contado él antes públicamente, pero hubo momentos en los que le daba mi sueldo diario de algún trabajo en el que estaba para que así tuviera algo dinero con el que alimentarse”, contó Sarah en un reportaje de la revista Esquire, en la que el chileno ha protagonizado la portada.

Cuando Pascal tenía 24 años recibió uno de los golpes más duros que le ha dado la vida: el suicidio de su madre, Verónica, quien lo apoyó para que estudiara en Nueva York. A su llegada a la Gran Manzana tras su viaje a Chile por el deceso de su mamá, el panorama para Pedro no era el más esperanzador para el actor. “Íbamos a ver películas todo el tiempo en esos años. Creo que había cosas de las que queríamos escapar, mental, emocional y espiritualmente”, contó la actriz.

“Solo quieres que tenga éxito. Y eso para mí es señal de que es una gran estrella del cine. Creo que está listo para tomar las riendas de los protagonistas de las comedias románticas del pasado, como Bruce Willis y Mel Gibson. Él puede ser todo eso. Hagamos un remake de Die Hard con Pedro. Que se rehagan todas las películas de Lethal Weapon con Pedro”, propuso Paulson divertida, segura del potencial de su amigo.

Su vida antes de la fama

Sin imaginarse el éxito que vendría después de su actuación como el príncipe Oberyn Martell en The Game Of Thrones (HBO Max), Pascal vivió los últimos años de la década de los noventa haciendo audiciones para comerciales mientras trabajaba como camarero en Nueva York. Y aunque a menudo obtenía los papeles, la oportunidad que le abriría las puertas estaría en Los Ángeles.

Pedro contó Esquire que se había puesto un plazo a sí mismo para lograr algo en su carrera de actor. “Mi idea era que, si no conseguía algo importante con 29 años, se acabó. Así que estaba constantemente reajustando lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y abandonando la idea de que iba a ser igual que lo que había soñado de niño. Había muchas buenas razones para dejar ir esta ilusión”, confesó.

Pedro Pascal es sin duda uno de los actores del momento

