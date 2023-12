¿Qué fue lo más buscando en Google en 2023?

A unas semanas de que termine el 2023, Google ha revelado lo más buscado de este año y las tendencias que reinaron en el buscador más grande del mundo. Celebridades de la talla de Shakira ocupan los primeros lugares, hasta acontecimientos como el conflicto armado en Medio Oriente, además de las desafortunadas pérdidas de celebridades como Matthew Perry, o hechos noticiosos como la implosión del submarino Titán.

En cuanto a películas, Barbie ocupa el primer lugar, y hablando de cine, el actor más buscado en Google fue Jeremy Renner, quien sufrió un grave accidente. Pedro Pascal también figura en el listado gracias a la popularidad que adquirió por The Mandalorian y The Last of Us. De hecho, este último show fue el programa más ‘googleado’ en 2023.

Noticias

Guerra entre Israel y Gaza Submarino del Titanic Terremoto en Turquía Huracán Hilary Huracán Idalia Huracán Lee Maine shooting Nashville shooting Chandrayaan-3 Guerra en Sudán

Gente

Damar Hamlin Jeremy Renner Andrew Tate Kylian Mbappé Travis Kelce Jenna Ortega Lil Tay Danny Masterson David Beckham Pedro Pascal

Decesos

Matthew Perry Tina Turner Sinéad O’Connor Ken Block Jerry Springer Angus Cloud Nicola Bulley Jane Birkin Jimmy Buffett Lance Reddick

Actores

Jeremy Renner Jenna Ortega 市川 猿之助 (Ichikawa Ennosuke IV) Danny Masterson Pedro Pascal Jamie Foxx Brendan Fraser Russell Brand Kiara Advani Matt Rife

Atletas

Damar Hamlin Kylian Mbappé Travis Kelce Ja Morant Harry Kane Novak Djokovic Carlos Alcaraz Rachin Ravindra Shubman Gill Kyrie Irving

Cantantes

Shakira Jason Aldean Joe Jonas Smash Mouth Peppino di Capri Gino Paoli Tom Kaulitz Kellie Pickler José Luis Perales Anna Oxa

Canciones

アイドル - Yoasobi Try That In A Small Town - Jason Aldean Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Shakira and Bizarrap Unholy - Sam Smith and Kim Petras Cupid - FIFTY FIFTY ERE - Juan Karlos Kill Bill - SZA Rich Men North of Richmond - Oliver Anthony Pasilyo - SunKissed Lola Seven - Jungkook

Películas

Barbie Oppenheimer Jawan Sound of Freedom John Wick: Chapter 4 Avatar: The Way of Water Everything Everywhere All at Once Gadar 2 Creed III Pathaan

Juegos

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate 3 スイカ ゲーム Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Recetas

Bibimbap Espeto Papeda Scooped bagel Pasta e fagioli Quiché de la coronación Tacacá Black cake Ashure Smelt

TV Shows

The Last of Us Wednesday Ginny & Georgia One Piece Kaleidoscope King the Land The Glory That ‘90s Show The Fall of the House of Usher Shadow and Bone

En Estados Unidos, en la categoría de ‘¿Cómo...?

¿Cómo votar en La casa de los famosos? ¿Cómo va el Inter de Miami? ¿Cómo quedó México hoy? ¿Cómo murió Julián Figueroa? ¿Cómo se llama Peso Pluma? ¿Cómo se llama la novia de Piqué? ¿Cómo va Guatemala hoy? ¿Cómo murió Adrian Estrada? ¿Cómo murió Carlos Parra? ¿Cómo saber si tengo fecha de corte?

En Estados Unidos en la categoría de ‘¿Quién...?

¿Quién es el papá de Peso Pluma? ¿Quién es Lele Pons? ¿Quién juega hoy en la Copa Oro? ¿Quién ganó Chivas vs Tigres? ¿Quién ganó las elecciones en Guatemala? ¿Quién es Dalai Lama? ¿Quién ganó la pelea de Canelo? ¿Quién ganó la pelea de hoy? ¿Quién es Magdaleno Meza? ¿Quién mató a Lefty?

Google Maps: Top Parks

Park Güell, Barcelona, Spain Central Park, New York, New York Hyde Park, London, United Kingdom El Retiro Park, Madrid, Spain Villa Borghese, Rome, Italy Nara Park, Nara, Japan Cubbon Park, Bengaluru, India Red Rocks Park and Amphitheatre, Morrison, Colorado Parque Ibirapuera, São Paulo, Brazil Bryant Park, New York, New York

Google Maps: Top Stadiums

Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain Santiago Bernabéu Stadium, Madrid, Spain Wembley Stadium, London, United Kingdom Tokyo Dome, Tokyo, Japan San Siro Stadium, Milano, Italy Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India Madison Square Garden, New York, New York Tottenham Hotspur Stadium, London, United Kingdom Stade de France, Saint-Denis, France Emirates Stadium, London, United Kingdom

Google Maps: Top Museums

Louvre Museum, Paris, France The British Museum, London, United Kingdom Musée d’Orsay, Paris, France Natural History Museum, London, United Kingdom teamLab Planets, Tokyo, Japan Rijksmuseum, Amsterdam, Netherlands Museo Nacional del Prado, Madrid, Spain Van Gogh Museum, Amsterdam, Netherlands American Museum of Natural History, New York, New York Anne Frank House, Amsterdam, Netherlands

