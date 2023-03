Tanto Pedro como su hermana tienen una gran trayectoria dentro del mundo del entretenimiento. Mientras el actor lo hace frente a las cámaras, en series como The Mandalorian o The Last of Us, Javiera lo hace detrás de las cámaras.

Ella encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina de Amazon Studios y en parte, es responsable de Argentina 1985, uno de los filmes nominados a Mejor Película Extranjera en esta edición de los Oscar.