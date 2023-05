Dua Lipa presenta a su novio en Cannes, ¿quién es él?

Dua Lipa es, sin lugar a dudas, una de las cantantes pop más importantes y conocidas de la actualidad. Sus temas son todos un éxito que tienen un alcance masivo a nivel global y en las plataformas de streaming lidera siempre los primeros puestos de reproducción. Sin embargo, y al igual que muchos artistas, no es de ventilar detalles de su vida privada y mucho menos de sus relaciones amorosas. Por ello, la sorpresa fue mayúscula cuando la intérprete de One Kiss hizo su reciente aparición en el Festival de Cannes, de la mano, junto al director de cine Romain Gavras.

La cantante ha sorprendido a todos al caminar de la mano en Cannes junto al el director de cine Romain Gavras

Aunque las fotos de su paso por la alfombra roja del afamado festival de cine y moda le han dado la vuelta al mundo, la artista británica de 27 años también ha compartido en Instagram una serie de imágenes junto a la persona que asegura es su nuevo novio con un mensaje escrito originalmente en francés que decía: “Anoche en Cannes con mi amor”.

Hace algunos meses, trascendieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con el francés de 41 años, con quien fue vista por primera vez camino a la fiesta privada que le siguió a los premios BAFTAs y por segunda vez en el desfile de Saint Laurent en el marco de la Semana de la Moda de París.

La pareja posó tras su paso por la alfombra roja

En 2021, Dua Lipa anunciaba el final de su relación con Anwar Hadid, el hermano menor de las supermodelos Bella y Gigi Hadid, con quien empezó a salir en el 2019. Tras ello, fue asociada por la prensa con diversas figuras del medio artístico; pero, no solo no confirmó ninguno, sino que incluso hubo algunos que decidió salir a desmentir.

Durante la cuarta jornada del Festival de Cannes del 2023, Lipa optó por un look elegante: un vestido negro asimétrico con recortes en el pecho y un altísimo tajo en la falda, obra del diseñador Hedi Slimane, director de la marca Celine, prenda que combinó con unas delicadas sandalias a juego.

Reconocido en el medio

Romain Gavras es hijo del director de cine greco-francés Costa Gavras. Al igual que su padre, el flamante novio de Dua Lipa también es director. Gavras es mejor conocido por dirigir Athena de Netflix, un thriller de acción estrenado en 2022. También dirigió la película The World Is Yours (2018).

Gavras también ha dirigido varios videos musicales, incluido Bad Girls de M.I.A., que ganó un MTV Video Music Award en 2012 y fue nominado para un premio Grammy en 2013. Además, dirigió No Church in the Wild de Jay-Z, Kanye West y Frank Ocean, que también recibió una nominación al Grammy. El cineasta francés de 41 años también ha sido encargado de dirigir campañas de Louis Vuitton, Dior y Powerade.

