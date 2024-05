Francisca revela cuántas libras espera perder tras su embarazo de Franco

Tras el nacimiento de su pequeño Franco Raffaele el pasado mes de febrero, Francisca se ha ido acostumbrando poco a poco a su papel como mamá de dos, y también ha retomado sus rutinas. La presentadora regresó hace unos días a Despierta América (Univision), lo que le provocó sentimientos encontrados por separarse de sus retoños. Otra de las actividades que ha reanudado es el ejercicio, pues para ella es muy importante mantenerse en buena forma. Recientemente, y ante la curiosidad de sus seguidores, la guapa dominicana ha compartido cuántas libras desea perder y ha revelado de qué recursos ha echado mano para lograrlo.

©@Francisca



En febrero Francisca le dio la bienvenida a su hijo Franco.

Desde el estudio del matutino, en un momento libre detrás de cámaras, Francisca abrió una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, y de inmediato saltó el tema sobre su figura. Un internauta comentó que le gusta verla en looks más ajustados, a lo que ella respondió: ”Denme un chancecito, va a estar más pegadita cuando baje unas libritas que quiero bajar, pero por ahora un poquito de ropa un poco más holgada”.

Después le preguntaron cuánto peso había ganado con su embarazo, y cuánto quería bajar. “Tengo que adelgazar, tengo que perder, para estar en el peso que a mí me gusta estar, 43, 40. Pero sí se puede, ya lo hice una vez, con el (embarazo) de Gennaro tuve que perder como 65, ahora son 40, ¡vamos a eso!”, expresó animada. Al comparar hablar de cómo ha vivido el postparto en sus dos embarazos, específicamente en lo referente a su figura, ‘Fran’ opinó: “Creo que en el segundo se pierde peso más rápido que en el primero, al menos ese ha sido mi caso”.

©@Francisca



Francisca reveló que quiere perder 40 libras.

“Yo tengo muy claro cómo me gusta sentirme, tengo muy claro todo y siempre pienso en eso: pienso en el pero en el que me gusta estar, también en lo saludable que me siento cuando estoy en ese peso... Tienes que agarrarte a esa idea de ti mismo y seguir adelante”, compartió cuando le preguntaron cómo se mantiene motivada en cuando está en un proceso de pérdida de peso.

De lo más sincera, Francisca reveló a sus seguidores que, si bien ha retomado el ejercicio, el el ritmo que mantiene hasta ahora es un poco más tranquilo debido a sus actividades como mamás de dos. “Bueno, un día hago, otro día no, después dos días paro y así, porque me estoy adaptando a muchas cosas, pero ahí voy haciendo mis rutinas”.

©@Francisca



La dominicana regresó radiante al trabajo.

Lista para su mudanza

Otro de los temas que generó curiosidad entre los fans de Francisca fue con relación a su mudanza, pues hace un tiempo había revelado que ella y su familia se habían instalado provisionalmente en una casa alquilada a la espera de que les entregaran su hogar soñado, el cual ella mandó construir a su gusto.

“Se supone que a final de este mes me puedo mudar la casa. No va a estar 100% lista, porque todavía le falta un buen rato, pero ya va a estar ‘vivible’, como dicen por ahí. Así que a final de mese toca mudarse”, dijo. Además, prometió que cuando esté listo su nuevo hogar, va a darle a sus seguidores un tour “para que conozcan los detalles, y vean lo linda, lo chula que está quedando”.