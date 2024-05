Jennifer Lopez y Ben Affleck entre rumores de divorcio: las imágenes de su reciente aparición juntos

La historia como de cuento de hadas de Jennifer Lopez y Ben Affleck, conocida como ‘Bennifer’, ha cautivado a miles de fans a través del mundo, dando esperanza a algunos de reencontrarse con su amor del pasado y rehacer sus vidas. Sin embargo, en los últimos días la pareja ha estado en el centro de la polémica debido a que los rumores de un posible divorcio se han cernido sobre ellos.

©GrosbyGroup



Jennifer Lopez y Ben Affleck, fotografiados después de varias semanas

De hecho, hace unos días surgió el rumor de que llevan vidas separadas y de que ya no estarían viviendo juntos. Pese a esos reportes, los aún esposos se han dejado ver en recientes apariciones públicas, lo que ha generado más preguntas que respuestas sobre lo que en realidad está sucediendo entre ellos.

La pareja fue fotografiada a bordo de un automóvil el pasado domingo 19 de mayo, luego de que el actor de 51 años recogiera a JLo, de 54, en las afueras del Aero Theatre en Santa Monica, California. En esta aparición conjunta, una de las primeras después de semanas, ambos se dejaron ver sonrientes.

Los esposos también se dejaron ver juntos en West Hollywood, en el área de Los Ángeles, cerca de BOAR Steakhouse y Soho House; ambos luciendo sus argollas matrimoniales.

©GettyImages



JLo y Ben fueron captados así el 19 de mayo

Esta es la segunda vez en la que JLo y Ben son captados juntos desde que empezaron los rumores. La primera vez que fueron fotografiados juntos después de 47 días fue el pasado miércoles 16 de mayo, cuando acudieron a un evento escolar de Fin Affleck, el hijo que él comparte con su ex, Jennifer Garner. Ambos famosos llegaron juntos y fueron captados llevando su sortija, pero entre ellos no hubo contacto físico ni muestras de cariño como solían hacerlo.

¿Están llevando sus argollas?

Además de estas apariciones, en las que las muestras de afecto son nulas, Ben ha sido captado por los fotógrafos llevando en ocasiones su sortija, y en otras no, dando pie a todo tipo de especulaciones. ¿Es un mensaje? ¿Es una señal de desacuerdo marital? La inconsistente aparición de su anillo de bodas sólo amplifica la confusión que rodea su relación. En contraste, JLo todavía lleva su anillo de matrimonio.

¿Ben dejó la casa que compartía con JLo?

Muchos medios han informado que Lopez y Affleck viven vidas separadas. Affleck supuestamente reside en una casa en Brentwood mientras filma su último proyecto, The Accountant 2. Según una fuente de Us Weekly, Affleck se mudó hace varias semanas. La misma fuente confirmó que la pareja ha estado experimentando “problemas en su matrimonio” durante meses, exacerbados por los crecientes compromisos laborales de Lopez y los preparativos para su próxima gira tras el lanzamiento de su nuevo álbum, This Is Me... Now.

©GettyImages



JLo y Ben juntos a finales de marzo, en Nueva York

En contraste con las expresiones faciales de Affleck, a Lopez se la ha visto salir con frecuencia de un estudio de danza de Los Ángeles, aparentemente feliz mientras ensaya para su gira.

A medida que se acerca el segundo aniversario de bodas de la pareja el 20 de agosto, todos los ojos están puestos en Jennifer Lopez y Ben Affleck para ver la forma en la que abordarán los rumores o si continuarán con las interrogantes en su relación. Hasta entonces, el misterio de ‘Bennifer’ sigue sin resolverse.