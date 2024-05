La simpática manera en la que JLo anunció su próxima visita a México

A través de un video difundido por Netflix, JLo anunció su próxima visita a nuestro país. Con el legendario Atlas de México, el libro de texto gratuito con el que varias generaciones aprendieron geografía, la cantante dio a conocer que está lista para reencontrarse con su público mexicano. En este mensaje, la esposa de Ben Affleck, se mostró muy emocionada de pisar la Ciudad de México donde será la premier de la cinta Atlas que protagoniza para la conocida cadena de streaming. Para dar a conocer esta noticia, la originaria del Bronx, le quiso hacer un guiño a sus fans, usando este libro con el que muchos de sus seguidores usaron en la primaria.

©@netflix



La cantante con el ‘Atlas de México’

Un guiño a los mexicanos

En el clip, aparece JLo hojeando el Atlas, mientras observa la riqueza de estados como Oaxaca, momento que interrumpe para mirar a la cámara y decir: “¡Hola! Estaba leyendo este Atlas, pensando en todos los lugares hermosos en mi querido México, porque, ¿adivinen qué? Estaré en su maravilloso país el 21 de mayo para celebrar el lanzamiento de mi nueva película Atlas, con todos ustedes. No puedo esperar a verlos a todos los increíbles fans. Muchas gracias”, comentó en inglés la actriz y cantante.

Para hacer otro guiño a sus fans, JLo dio muestra de su español diciendo: “Nos vemos pronto”. Así, con este anuncio en el que mostró un Atlas de México y habló nuestro idioma, Jennifer Lopez refrenda su amor por al pueblo mexicano, que la conoció en 1997, cuando dio vida a la inolvidable Selena Quintanilla, en la cinta que lleva su nombre. El resto es historia, desde aquel entonces, la cantante y sus fans nacionales han tenido una estrecha relación de amor.

Su amor por México

En cada trabajo que JLo realiza en México trata de incluir algún detalle que haga que conecte con la gente, esta vez, fue el libro de sexto grado de primaria. Esta no es la primera ocasión que la cantante muestra un poco de nuestro país, en marzo del 2012, eligió Acapulco, Guerrero, como escenario de su video musical con Wisin y Yandel, Follow the leader. La belleza del puerto quedó plasmada en este material donde también mostraron el lado más urbano de la región, grabando en los barrios La Pinzona y La Candelario, ubicados en pleno centro del municipio.

©GettyImages



JLo junto a Wisin y Yandel, en Acapulco, Guerrero

Su primera vez en nuestro país

Pero esa no fue la única ocasión que JLo eligió México como escenario para trabajar, en mayo del 2011, grabó en Chichén Itzá el videoclip del tema Im in to you, en aquella ocasión, eligió como modelo, nada más y nada menos que a William Levy, quien en ese entonces vivía su boom en nuestro país como galán de telenovelas. Sin proponérselo, la cantante ha sido en varias ocasiones embajadora de nuestro país en el mundo.