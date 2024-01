Bacilos nos hablan a detalle de ‘Anoche’, su nuevo sencillo, y revelan los planes que tienen para este año

¿Cómo es ese sonido de Bacilos?

Jorge Villamizar: “Nosotros mismos no sabemos definirlo. Lo que podemos decir es que cuando hicimos esta canción, cuando comenzamos a ensayarla -porque pues esta canción no se produjo en una computadora, sino que se produjo en un salón de ensayo con nuestra banda en vivo- pensando qué hacer, cómo hacer un punto. Dijimos hagámoslo como Bacilos. Nosotros mismos nos usamos a nosotros mismos como referencia. Y fue muy simpático.

Esto es una mezcla. Bacilos es una banda de Miami y tiene una mezcla de ritmos de diferentes países y no tiene un género. Es más, por eso hemos sufrido un poco, porque a la gente, al no saber dónde meternos, muchas veces no nos mete en ningún lado. Nos hemos quedado así. Al principio fue difícil entrar a la radio y, pues resumiendo, es un género propio de fusión latina”.