José Ron llora la muerte de uno de sus perritos: ‘Ya estás en el cielo’

En más de una ocasión, José Ron ha dejado en claro lo mucho que ama a los animales, especialmente a los perros. De hecho, el intérprete ha formado una numerosa familia al lado de sus animales de compañía, a quienes considera como sus hijos. Es por eso que al darle el último adiós a Leo, su hermoso pug, José se ha dicho sumamente conmovido y agradecido por los momentos que juntos pudieron compartir, mostrándose esperanzado en que el pequeño de cuatro patas se encuentra en un lugar mejor.

©GettyImages



El actor sufió una pérdida personal recientemente

A través de su perfil de Instagram, el actor compartió un video en el que mostró algunos de los instantes más entrañables que vivió al lado de pug, el cual acompañó de un texto de despedida en el que puso en alto lo mucho que significó el poder compartir sus vidas. “Mi Leo hermoso, ya estás en el cielo de los perros. ¡Corre y juega mucho con tus hermanos! Salúdanos a Skiro, a Nina y a Chiqu”, expresó el artista en las primeras líneas de su mensaje, haciendo referencia a los otros perdidos de su clan que ya muerieron.

El intérprete continuó deseando el descanso eterno para su pequeño, prometiéndole llevar su recuerdo siempre en el corazón. “Tu manada y yo te echaremos de menos y siempre te vamos a recordar. Gracias por el tiempo que compartimos juntos Leito, bebé. GRACIAS Sr. Leo”, finalizó.

El amor de José Ron por los perros

Hace dos años, José Ron enfrentó la dolorosa partida de Skiro, el hermoso pastor alemán con el que compartió su vida durante varios años. En aquella ocasión, el guapo actor quiso compartir con sus fans la triste noticia, mostrándose sumamente conmovido ante la ausencia de su perrito. “¡Vuela alto Skiro! ¡Siempre serás mi ching**! Me dueles mucho y ¡te voy a extrañar muy, pero muy cabr**! ¡Gracias por todo el amor que me diste! Te amo”, expresó el intérprete en aquella ocasión en sus redes sociales, donde además compartió varias fotografías en las que mostró la linda conexión que tenían con el can y el importante lugar que ocupa en su corazón y en su vida.

Es por eso que el intérprete le ha querido rendir un homenaje muy especial a Skiro, tatuándose su rostro en un costado de torso, una forma de llevar a su fiel compañero siempre con él y un recordatorio de lo feliz que fue a su lado.