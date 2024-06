Tania Rincón se suma al luto por el fallecimiento de su amiga, la conductora María Renee

A lo largo de su exitosa carrera en la conducción, Tania Rincón ha ido cosechando grandes amistades en el medio del espectáculo que conserva con mucho cariño, es el caso de su relación con María Renee Nuñéz con quien trabajó en Venga la Alegría y quien lamentablemente falleció a la edad de 34 años. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Hoy, lamentó la partida de la primera ganadora del reality show La Isla con quien sostenía una amistad desde hace más de una década, cuando se conocieron en el foro del matutino de TV Azteca.

El adiós a su amiga

A través de un álbum con lindas imágenes del recuerdo, Tania Rincón lamentó la partida de su amiga: “Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María, ahora ya descansas. Te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descasa en paz María Renée”, escribió la conductora.

Tania Rincón eligió como portada una foto de la época en la que trabajaron juntas en Venga la Alegría, programa al que María Renee ingresó para conducir una sección dedicada a La Isla. En aquellos años, Tania y María comenzaron una amistad que conservaron hasta la actualidad, tal como lo mostró Rincón en su álbum donde destaca una foto en al que vemos a María Renee cargando a Patricio, el hijo mayor de Tania.

El programa que la catapultó a la fama

Hasta el momento se desconocen la causa de la muerte de María Renee quien, en Instagram, registró su última actividad el pasado 28 de abril, cuando compartió una foto junto a su pareja sentimental, Diego. Egresada de la carrera de Diseño Gráfico, María Renee Nuñéz saltó a la fama tras conseguir la victoria de la primera temporada de La Isla, programa en el que concursó en el equipo de los desconocidos. En aquella edición, también participaron Ivonne Montero, Celia Lora y Ricardo Casares en el team de las celebridades.

A través de la cuenta oficial de La Isla, la producción lamentó el sensible fallecimiento de su ganadora y la recordó con cariño: “María Renee Núñez, primera ganadora de La Isla (1990-2024). Quedará en la memoria de todos”, se lee en las redes sociales de este programa que, el pasado 10 de junio, estrenó su nueva temporada bajo el nombre de La Isla Desafío Grecia y Turquía.