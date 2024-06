Con una divertida fiesta de XV años, Galilea Montijo celebra su cumpleaños en ‘Hoy’

Desde las primeras horas de este 05 de junio, Galilea Montijo comenzó a recibir las felicitaciones y muestras de cariño de su familia, amigos y seguidores en redes sociales por su cumpleaños. Después de soplar la velita del pastel que le envió a su domicilio, su mejor amiga la actriz Claudia Troyo, la tapatía dio inicio a la celebración por sus 51, una fecha que quiso pasar trabajando. Como todas las mañanas, la presentadora llegó al foro de Hoy donde, en su camerino, ya la esperaba su primera sorpresa, un arco de globos en la puerta y un mensaje en el espejo de su tocador: “¡Feliz cumpleaños Gali! Te amo”, un detalle que ella compartió en sus historias de Instagram donde escribió: “¡Comenzamos con el festejo!”.

El tradicional vals

Emocionada, Galilea se entregó a las indicaciones de la producción que preparó para ella una fiesta estilo XV años, razón por la que tuvo que usar un vestido ampón, como los que suelen utilizar las jovencitas en este tipo de celebraciones. Para ponerle un toque de nostalgia a este festejo en vivo, se preparó un columpio, adornado de flores, muy parecido al que salía en la entrada de Quinceañera, melodrama protagonizado por Thalía, Adela Noriega y Ernesto Laguardia.

Uno de los momentos más especiales de este divertido festejo, fue cuando Galilea Montijo bailó con sus compañeros conductores, Raúl Araiza y Arath de la Torre, vestidos como chambelanes, el tradicional vals. Fue en este momento donde reecrearon la icónica escena de Quinceañera, donde aparecía Thalía sobre el columpio. Mientras sus compañeros bailaron con ella, Andrea Legarreta le dedicó un conmovedor mensaje en el que le deseó lo mejor en este cumpleaños: “Que nunca sepas de penas”, fue su deseo para Gali.

La sorpresa de cumpleaños

En el marco del cumpleaños de Gali, la producción de Hoy hizo oficial que nuevamente será la conductora de La casa de los famosos México, en su segunda edición: “Ya tenemos fecha exacta, el 21 de julio arrancamos la segunda temporada, voy a tener el honor y la diversión de estar por segundo año con todos ustedes. Me encanta la idea, se vienen muchos meses sin dormir, me encanta hacerlo, voy a estar los miércoles y los domingos”, dijo Montijo, para luego anunciar que antes de entrar a este proyecto se tomará unas merecidas vacaciones en el programa Hoy: “El fin de semana me voy, porque vienen meses de mucho trabajo”.

El cariño de su familia en ‘Hoy’

Galilea Montijo también recibió el cariño de Andrea Escalona quien, echando por tierra sus diferencias, la felicitó en Instagram: “En 5 años hemos pasado de todo, cosas buenas, no tan buenas, te agradezco los momentos difíciles y las bendiciones, eres una gran maestra y celebro tu vida, feliz cumpleaños”. Por su parte, Tania Rincón publicó: “Mi Gali, como te puse en la cartita el día que tú naciste, verdaderamente nacieron todas las flores, y las fiestas, las risas y el corazón más generoso. Que la vida te siga abrazando con puro amor del bueno. Te quiero mucho, feliz cumpleaños”.

Andrea Legarreta, su amiga de tantos años, también compartió una linda imagen junto a la cumpleañera a quien le escribió: “¡Mi Gali bonita! Celebro cada instante de tu vida. Todo lo vivido a tu lado. Lágrimas, risas, pruebas y alegrías. Por más vida compartida mi reina. Qué tengas todo lo maravilloso y divertido de la vida. Éxito en lo personal, laboral y mucha salud y hermosos recuerdos”, el mensaje de la presentadora causó revuelo entre sus seguidores, como su hija Mía Rubín, quien reaccionó les escribió: “Preciosas”.